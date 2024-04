Profesoară care a plecat în Dubai să mediteze copii: "Mi-a dat 3.000 de dolari să-i fac temele pentru acasă" / "Familia mi-a dat un bacșiș de peste 20.000 de dolari"

Profesoara din SUA avea 25 de ani, în 2020, când a decis să plece în Dubai. "De atunci, am predat unor copii care fac parte din familii de elită din Dubai - milionari și miliardari care au făcut bani din investiții în petrol, startup-uri tehnologice și alte afaceri. Una dintre familiile pentru care am lucrat locuia într-unul dintre cele mai scumpe apartamente din Dubai, care avea salon de masaj, sală de sport și cinematograf. Era dispus pe cinci etaje și avea un lift privat și câini de pază”, a povestit profesoara, pentru Business Insider.

"Părinții nu erau adesea în preajmă, dar cei pe care i-am întâlnit erau aproape întotdeauna prietenoși cu mine. Am avut cele mai multe contacte cu bonele, care țineau mereu companie copiilor. Îmi găteau masa și îmi aduceau băuturi și aproape că mă simțeam parte din familiei, ca o soră mai mare”, a mai spus aceasta.

"Mi-a dat 3.000 de dolari să-i fac temele pentru acasă"

Unul dintre copiii pe care îi medita avea propria sală de clasă în casă. "După ce am terminat un curs de arte și meserii cu el, am spus că trebuie să curățăm mizeria. "Nu, sub nicio formă”, a spus el. "Nu te plătesc pentru curățenie. O plătesc pe ea pentru curățenie”, a povestit profesoara.

Un elev i-a spus că el nu trebuie să facă nimic niciodată, pentru că tatăl lui plătește pentru orice: "Apoi, mi-a dat 3.000 de dolari să-i fac temele pentru acasă”.

Pe lângă banii frumoși pe care îi făcea, primea și multe cadouri de la părinți. "Dacă știau că voi fi acasă la un client, la un moment dat, se ofereau să plătească dublu sau triplu pentru a mă convinge să vin în schimb la ei. Și, de fiecare dată când credeam că le-am văzut pe toate, se găsea ceva care să mă surprindă”, își amintește femeia.

A primit și bani pentru a-și repara mașina

Într-o zi, a întârziat la meditațiile cu unul dintre elevii ei, după ce i s-a stricat mașina, iar mama acestuia i-a oferit 7.000 de dolari pentru reparații: "Aceeași familie mi-a dat un bacșiș uriaș, de peste 20.000 de dolari, la sfârșitul anului”

