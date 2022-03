Ce este "Long Covid"? Producătorii de medicamente s-au apucat să caute tratamente

Ținta e marcată de sute de simptome diferite care afectează milioane de oameni. Principalii producători de medicamente, inclusiv cei care au lansat pastile antivirale și anticorpi monoclonali pentru COVID-19, poartă discuții cu cercetătorii în acest sens, au declarat pentru Reuters cinci oameni de știință din Statele Unite și Marea Britanie, potrivit Mediafax.

Companii precum GlaxoSmithKline, Vir Biotechnology și Humanigen au confirmat că au discutat cu cercetătorii despre studiile care utilizează tratamentele lor actuale împotriva a long COVID (COVID de lunga durată). Alții, printre care Pfizer și Roche au declarat că sunt interesați de acest subiect, dar au refuzat să dea detalii.



Cercetătorii, companiile și experții în sănătate publică spun că este deosebit de important un tratament pentru această boală, care afectează peste 100 de milioane de persoane, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.



„Când vă uitați la cifrele pentru insuficiența cardiacă, pentru diabet etc., despre asta este vorba", a declarat Amitava Banerjee, unul dintre principalii cercetători din cadrul unui studiu COVID de lungă durată.

Long COVID, cu aproximativ 200 de afecțiuni raportate care includ oboseală, dureri în piept și ceață cerebrală, are simptome care durează mai mult de 3 luni. În Statele Unite, se estimează că long COVID a afectat 1 din 7 adulți.



Sandi Zack, în vârstă de 53 de ani, o fostă profesoară din zona Atlanta, care nu mai poate lucra, a descris simptome precum oboseală extremă, amețeli, dureri și palpitații cardiace de când s-a infectat, în decembrie 2020. Ea a cerut ajutor de la o serie de specialiști și a încercat o varietate de medicamente pentru a-și ușura simptomele, inclusiv steroizi și antidepresiv.



Există mai puțin de 20 de studii clinice în curs de desfășurare pentru testarea medicamentelor, dintre care unele au trecut de stadiile incipiente. Oamenii de știință speră ca cercetările lor să descopere cauzele long COVID (COVID de lunga durată)



Printre posibilele cauze pe care le studiază cercetătorii se numără leziunile provocate de infecția inițială, rămășițele de virus în organism, răspunsul autoimun, în care sistemul imunitar își atacă propriile celule, etc.

Ce este COVID de lunga durata sau Long Covid?

National Institute for Health and Clinical Excellence, Royal College of General Practitioners si Scottish Intercollegiate Guidelines Network definesc diversele forme de COVID in functie de durata simptomelor astfel:

Clasificare propusa pentru Long COVID este:

Sindromul post-COVID dupa ingrijirea in Terapie Intensiva

Sindromul oboselii post-virale

Afectarea permanenta de organe Sindromul COVID de lunga durata, potrivit unui articol al sitului reginamaria.ro

