Prințul Charles s-a adresat în limba română: ”Este o mare bucurie să mă aflu din nou în România” (VIDEO)

Prințul Charles a vorbit în limba română la evenimentul ThinkForest desfășurat la Sibiu. Este o mare bucurie să mă aflu din nou în România, a spus prințul. Discursul a început cu o frază în limba română.

„Este o mare bucurie să mă aflu din nou în România după trei ani de absență, gândurile mele au fost cu voi în această perioadă dificilă”, a spus prințul Charles în limba română.

Prințul Charles a participat luni la evenimentul ThinkForest în cadrul căruia a fost lansat cel mai mare proiect transnațional de restaurare a pădurilor din Europa, SUPERB.



„Evenimentul de astăzi este de o importanță crucială pentru viațăa, pentru natura din lume”, a continuat Prințul de Wales în limba engleză.

Transilvania, un loc în care societatea umană se integrează cu biodiversitatea peisajului natural

Prințul de Wales a mai spus că doar în Transilvania a găsit oameni atât de bine integrați în natură, peisaje atât de uimitoare și zone conservate perfect. Biodiversitatea de aici este unică în Europa, a precizat prințul.



„În niciun alt loc din Europa nu am găsit zone atât de bine conservate”, a adăugat prințul Charles.



Proiectul ThinkForest este coordonat de European Forest Institute și implică peste 100 de organizații din 20 de țări. În cadrul proiectului sunt incluse 12 situri demonstrative de restaurare la scară largă a pădurilor din Europa. Unul dintre situri este situat în România, în Munții Carpați, și este dezvoltat în colaborare cu Alianța pentru Bioeconomie Circulară (The Circular Bioeconomy Alliance) înființată de Prințul de Wales.

Săptămâna trecută, Prințul Charles a ajuns în țara noastră. Presa internațională nu a ratat vizita moștenitorului tronului britanic în România. Prințul Charles a ajuns ieri în București pentru a vizita mai mulți refugiați ucraineni.

”Prințul de Wales a sosit în România pentru a-și arăta sprijinul față de refugiații ucraineni și pentru a vedea asistența oferită acestora. Este prima vizită a unui membru senior a familiei regale britanice în regiune de la începutul invaziei ruse a Ucrainei. Cele mai recente cifre arată că aproape un milion de ucraineni au trecut deja granița în România.

Prințul Charles a vizitat un centru de lângă București, care susține un număr tot mai mare de refugiați. Charles s-a întâlnit cu familii ucrainene care veniseră să se aprovizioneze cu alimente și haine, iar lucrătorii umanitari au explicat presiunile actuale”, scrie BBC.

