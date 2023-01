Primăriile de sector îşi propun să crească suprafaţa spaţiilor verzi în 2023

Primăriile de sector îşi propun să crească suprafaţa spaţiilor verzi, prin reabilitarea parcurilor şi identificarea de terenuri care pot fi transformate în piaţete urbane, conform informaţiilor despre viitoarele proiecte transmise la solicitarea Agerpres.



Primăria Sectorului 1 intenţionează să continue programul de amenajare şi reamenajare a spaţiilor verzi de care se ocupă, folosind material dendrologic şi dendrofloricol.



Administraţia Domeniului Public Sector 1 administrează 1.723.907 de metri pătraţi de spaţii verzi. În Sectorul 1, marile parcuri, cum sunt Herăstrău şi Cişmigiu, sunt în grija Municipalităţii, prin Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement.



Pe termen mediu şi lung, Primăria Sectorului 2 plănuieşte să recupereze spaţiile verzi înstrăinate, despre care spune că 'aparţin de drept cetăţenilor din Sectorul 2 şi nu rechinilor imobiliari".

Mai mulţi arbori plantaţi în 2023

Autoritatea locală are de gând să crească numărul copacilor plantaţi de la 3.000 anul trecut la 5.000 în 2023.



La fiecare proiect de reconfigurare stradală, Primăria Sectorului 2 are în vedere propuneri pentru crearea de noi alveole pentru arbori şi zone generoase alocate pentru spaţii verzi - scuaruri, fâşii verzi şi altele.



Un alt proiect este finalizarea ecologizării salbei de lacuri în 2023.



Alte planuri ale autorităţii locale vizează reabilitarea Parcului Plumbuita şi a Parcului Naţional, reamenajarea Insulei Plumbuita, recuperarea parcurilor dezmembrate Plumbuita - 4,1 hectare, Moroieni (în cartierul Creangă) - 1,2 hectare, a altor terenuri mici pentru părculeţe sau locuri de joacă în cartierele cu deficit.



Primăria Sectorului 2 are în vedere să înfiinţeze locuri de joacă şi relaxare noi în zonele în care acestea lipsesc (de exemplu: Luntrei, Colentina nr. 19, Mihai Bravu, Chiristigii, strada Medic Zlătescu), să refacă spaţiile verzi pe şoseaua Iancului-Pantelimon, în zona Moisil -Tuzla, Mihai Bravu-Avrig, Costache Conache şi altele, să crească ritmul de amenajare a spaţiilor verzi adiacente zonelor rezidenţiale.

Mai multe spaţii de joacă pentru copii

Refacerea aliniamentului verde, cu înfiinţarea a minim 200 de alveole în care vor fi plantaţi arbori tineri şi se va semăna gazon, identificarea terenurilor degradate din cauza eroziunii eoliene sau altor factori şi regenerarea acestora prin plantare de arbori şi ierburi perene, achiziţia de noi terenuri de la diverşi proprietari sau din propuneri de expropriere, pe care ulterior se pot amenaja spaţii verzi, zone de relaxare sau locuri de joacă pentru copii sunt alte obiective ale Primăriei Sectorului 2.



Suprafaţa spaţiilor verzi administrate de autoritatea locală este de aproximativ 210 hectare.



Primăria Sectorului 3 a precizat că plantează peste 10.000 de copaci anual şi îşi propune să continue să împădurească această zonă administrativ-teritorială.

Primăria Sectorului 4 amenajează noul parc Tudor Arghezi, cu o suprafaţă totală de 30.000 de metri pătraţi, dintre care o zonă de 10.000 de metri pătraţi va fi dedicată spaţiului verde.

Suprafaţa totală de spaţiu verde din Sectorul 4 este de 2.056.695 de metri pătraţi. Aceasta reprezintă spaţiile verzi din parcuri, din jurul blocurilor de locuinţe, zone urbane, unităţi de învăţământ şi creşe.



Primăria Sectorului 5 are în derulare un program de reamenajare a spaţiilor verzi şi amenajarea de noi astfel de perimetre.



De asemenea, prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public, Serviciul Spaţii Verzi are un alt program, de plantare de arbori tineri în aliniamente stradale, locuri de joacă şi grădini publice în viitorul apropiat.



Suprafaţa totală a spaţiilor verzi din sector este de 829.898,93 de metri pătraţi. Din aceasta, 245.365,93 de metri pătraţi reprezintă spaţiu verde amenajat.



Primăria Sectorului 6 spune că identifică în teren, constant, noi spaţii cu potenţial de a fi transformate în piaţete urbane. Majoritatea acestora se află într-o stare avansată de degradare sau sunt spaţii reziduale. Acestea sunt analizate şi bugetate corespunzător pentru a fi amenajate ca piaţete urbane. La vegetaţia existentă, sănătoasă se adaugă material vegetal şi mobilier urban.



Suprafaţa spaţiilor verzi pe care Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 le are în întreţinere este de aproximativ 208 hectare, scrie Agerpres.

