Primar: Dacă vreau să cumpăr un pix, îmi trebuie 19 semnături. ”Pe jumătate v-aș da afară. Mă și încurcați”

Un edil dă cărțile pe față despre birocrația excesivă și numărul de semnături de care are nevoie pentru a cumpăra un pix sau un bec. El spune că-n pandemie, când a lucrat cu 30% din efectiv, a făcut-o mai bine.

”Deci, dacă vreau să cumpăr un pix în primăria asta, un pix, îmi trebuie 19 semnături pentru un pix. Dacă vreau să cumpăr un bec, 19 semnături. Băi, dar suntem cretini? Ori sunteți prea mulți și atunci vreți să arătați că lucrați cu pixul, ori sunteți prea mulți. Am văzut în pandemie, cu 30% am lucrat mai bine decât cu 100%. Dacă aș avea posibilitatea, pe cuvântul meu, pe jumătate din primărie v-aș da afară. Dacă n-ați lucra, ar fi ok, dar mă și încurcați" a spus primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, conform unei înregistrări care se pare că a fost făcută cu telefonul mobil, în timpul unei conversații.

Presa locală scrie că filmarea a fost făcută pe ascuns și că opiniile sunt împărțite, în timp ce unii îi dau dreptate edilului, alții consideră că nu folosește un limbaj adecvat funcției.

Amintim că tocmai ce am trecut printr-un protest al angajaților din Finanțe, care s-a finalizat cu încă o categorie specială la stat. Astfel, celor de la Ministerul de Finanțe și celor angajați în unitățile subordonate nu le vor scădea salariile, ci le vor crește, nu vor fi dați afară și vor beneficia de o protecție diferită față de ceilalți angajați, munca lor fiind considerată ”mai” importantă.

