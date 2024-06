Prietenul României de la Budapesta. Cătălin Predoiu: Și-a asumat o prioritate față de țara noastră / video

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a participat la un interviu, la DC News, unde a explicat cât de mult s-au dezvoltat relațiile dintre instituțiile subordonate MAI din România cu instituțiile omoloage din alte țări, în special din statele vecine.

„Pentru dosarul Schengen muncim și la frontieră. Avem proiecte-pilot cu toate țările din jur. Pe granița cu Ungaria, migrația a scăzut cu 75%, pe granița cu Serbia cu 58%, pe granița cu Bulgaria cu 44%. Vorbesc cel puțin o dată - de două ori pe lună cu unul din miniștrii din țările vecine pe partea de migrație și combatere a traficului.

Pe aceste construcții diplomatice menținem aceste canale deschise pentru ca în momentul politic să putem obține decizia Consiliului JAI de a extinde Schengen-ul.“, a zis Cătălin Predoiu.

„Credeți că Ungaria ne va sprijini?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Da! Am fost la Budapesta, am avut o discuție de câteva ore cu ministrul, fiecare am avut echipe mari în jurul nostru, am avut și o discuție tête-à-tête cu ministrul ungar, am mai discutat de atunci de 2 ori prin videoconferință.

Este o prioritate a președinției ungare, asumată de ministrul Sándor Pintér, un ministru foarte respectat în Europa și un bun prieten al României. Și eu sunt un bun prieten al Ungariei și am avut întotdeauna colaborări foarte bune între instituțiile noastre. Relațiile sunt foarte bune, cum sunt și cu Ministerul Afacerilor Interne din Austria“, a zis Cătălin Predoiu.

„Am extins foarte mult colaborarea internațională. Am insistat și am prioritizat relațiile dintre Poliția noastră și instituțiile similare din țările vecine. Vă spuneam de relațiile cu Poliția ungară, dar nu numai cu ei. Săptămâna trecută, ministrul Karner m-a sunat și mi-a mulțumit pentru o acțiune pe care am făcut-o în comun“, a explicat Cătălin Predoiu.

„Antidrog?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Da! Când a fost cazul Cherecheș ne-am ajutat cu ungurii, cu austriecii, cu germanii nu mai vorbesc. Cu bulgarii încercăm să facem cât mai multe legături. Valorificăm toate aceste „arme“ și avem rezultate. În ultimele 12 luni au fost inițiate peste 1.000 de acțiuni operative pentru destructurarea rețelelor. 400 sunt de mare amploare, cu rețea mare de droguri, cu 1.200 de kilograme de droguri capturate, dintre care 200 kg. de mare risc. Săptămânal avem acțiuni antidrog. Se fac eforturi și în zona asta și ducem serios acest război“, a conchis Cătălin Predoiu.

