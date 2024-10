Prezidențiale2024. Marcel Ciolacu își depune candidatura la BEC. Primele declarații

Premierul Marcel Ciolacu și-a depus candidatura pentru alegerile prezidențiale.

Iată primele declarații ale candidatului din partea Partidului Social Democrat

”Am decis să îmi depun astăzi candidatura la președinția României, după o perioadă, din punctul meu de vedere, pe care românii nu și-au dorit-o în mod deosebit. Vreau să vă reamintesc că în ultimii 20 de ani am avut 17 guverne. Acesta a fost modul de abordare a foștilor președinți, ca să poată să își conserve putere și să-și exercite o putere mai mare au preferat acest lucru în detrimentul României și al românilor.

Cred că a venit timpul să privim de această dată cu echilibru și responsabilitate această funcție și această demnitate în statul român. Vin în fața dvs și cu un plan pentru România, și cu un crez politic, și mai ales, vin și cu un angajament moral”, a declarat Marcel Ciolacu, candidatul PSD.

Ciolacu: Vom avea un președinte echilibrat și normal

”Planul pentru România, părți din el l-am expus și la congres (n.r. în 24 august), vorbim despre venituri mai mari și putere de cumpărare pentru români, vorbim despre reindustrializarea României, vorbim despre finalizarea autostrăzilor și a întregii infrastructuri, în domeniul educației și al sănătății, vorbim de demnitatea românilor din diaspora și trebuie să ne implicăm cât mai mult pe lângă celelalte guverne și președinți din lume unde avem o diaspora foarte mare. Știu și eu, știți și dvs că peste 5 milioane de români au preferat sî părăsească România. Am un crez politic, acela de a uni, mai ales că nu este foarte greu să fac comparație cu ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani.

Cred că perioada în care președintele să se ocupe să distrugă un partid politic sau să arate ură față de adversarii politici și să îi considere dușmani politici, cred că acea perioadă trebuie să ia sfârșit. Cum realizăm aceste lucruri? Nici Planul pentru România, nici crezul politic nu poate fi realizat decât împprțind puterea. Un Plan pemtru România trebuie asumat atât de putere cât și de opoziție, explicând de ce după 30 și ceva de ani trebuie să tragem o linie roșie între lupta politică și planul pentru România. Nu poți să ai un crez politic de a uni dacă nu ai capacitatea de a împărți puterea.

Și în ultimul rând, cred că președintele României (n.r. ca instituție) trebuie să dea explicații: asupra programului său, de ce face anumite deplasări, ce își propune în aceste deplasări, când se întoarce din aceste deplasări. Trebuie să dea explicații cu ce a realizat, ce a câștigat pentru România, trebuie să meargă cu oameni de afaceri și nu în ultimul rând, trebuie să spună transparent care au fost cheltuielile deplasării și care a fost câștigul acelei deplasări.

Mulțumesc colegilor mei, întregii echipe și sunt ferm convins că vom avea un președinte echilibrat și normal, care va știi, în primul și primul rând, ce nu trebuie făcut”, și-a încheiat discursul Marcel Ciolacu, după depunerea candidaturii la Biroul Electoral Central.

Ciolacu: Trebuie creată o balanță corectă

Impozitarea muncii, unul dintre subiectele dezbătute în ultimul timp, a fost abordată și în sesiunea de întrebări adresate premierului Marcel Ciolacu la ieșirea de la BEC.

”Dl Grindeanu și dl Tudose în perioada următoare, cu certitudine, vor veni și vor detalia programul de guvernare pe care, împreună, ați văzut că în ultimele zile au avut întâlniri cu toți partenerii sociali, atât cu sindicate, cât și cu patronate. Am înțeles că au ajuns la o formă finală și în perioada următoare vor veni și îl vor prezenta, astfel încât toate măsurile pe care le vom lua să fie sustenabile.

Nu putem vorbi numai de reduceri, trebuie să venim și cu ordonarea cheltuielilor, trebuie să venim și cu o reformare a administrației, atât locale, cât și centrale. Trebuie creată o balanță corectă între patronate și sindicate”, a explicat Marcel Ciolacu.

Planul demografic, în atenția guvernului

Întrebat care este opinia sa în privința avortului și a parteneriatului civil al persoanelor LGBTQ, în calitate de candidat la președinție, Marcel Ciolacu a afirmat că este un susținător al familiei tradiționale, dar a și subliniat că are în vedere un plan demografic.

”Am mai explicat, sunt unul dintre susținătorii familiei tradiționale, dar eu cred, și am avut o discuție lungă și cu dl Grindeanu, și mai ales cu doamnele din echipă, cu dna Olguța (n.r. Lia-Olguța Vasilescu), și cu Simona, va trebui în planul de guvernare să venim și cu un plan demografic. Va trebui să dăm femeii alternativa, ca ultima alegere a sa să fie avortul. Se întâmplă să rămână însărcinate când sunt în studenție sau când niciunul dintre parteneri nu are serviciu, atunci statul trebuie să intervină. Trebuie să intervină și să dea o alternativă, trebuie să vină cu un program social ca ultima alternativă să fie avortul”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Premierul Ciolacu: Nu vreau să intru cu bocancii într-un stat de drept

După afirmația privind transparența președintelui României, Marcel Ciolacu a fost întrebat de ce nu cere desecretizarea de către RAPPS a cheltuielilor făcute de Iohannis, moment în care premierul a ținut să puncteze că nu a cerut acest lucru, deoarece ”respect separarea puterilor în stat și respect faptul că fiecare trebuie să răspundă ce ceea ce face. Nu vreau să intru cu bocancii într-un stat de drept. Niciodată nu am comentat o decizie a unui magistrat, niciodată nu am comentat o decizie a Curții Constituționale. Nu mi-a trecut vreodată prin cap că președintele României poate să atace un partid politic sau un lider politic, indiferent dacă îți place sau nu. Cred că am depășit acets moment. Dacă vreți o părere personală, dl președinte ar trebui să desecretizeze toate cheltuielile pe care le-a avut în ultimii 10 ani, oricum se vor afla, oricum va veni cineva și le a desecretiza”, a mai spus Marcel Ciolacu. Întrebat dacă va cere acest lucru dacă va ajunge la Cotroceni, liderul PSD a subliniat că ”voi da voie să facă acest lucru cei îndreptățiți, adică Parlamentul și Guvernul”.

Ciolacu: Coaliție de guvernare funcționează. Este discretă, nu secretă

”Avem un guvern al României funcțional, îmi respect colegii, atât din Partidul Social Democrat, cât și din Partidul Național Liberal. Nu am ce să le reproșez colegilor mei din Guvernul României. Dânșii, toți colegii, sunt membri ai Guvernului României.

Normal că suntem în campanie electorală, normal că această coaliție politică este cu totul altceva, dar să știți că noi comunicăm. În campanie sunt consultanți, iar unii consultanți spun că nu este bine să ne întâlnim noi, fiindcă creeăm anumită emoție în spațiul public. Eu nu cred în asta. Părerea mea, cu cât ne pitim mai mult, cu atât românii râd mai mult de noi.

Pe mine mă interesează să funcționeze Guvernul României, iar acesta funcționează și este credibil. Eu, în funcția de prim-ministru, am și acum mai multe invitații pe plan extern. Presupun că dacă ar fi fost o problemă de credibilitate a primului-ministru sau al Guvernului României nu ar fi existat aceste invitații. (...) este o coaliție de guvernare care funcționează. Este discretă, nu secretă. Colegii mei au avut întâlniri cu colegii de la PNL, nu se mai văd liderii. Am înțeles. Respect această decizie a consultanților de la PNL”, a mai spus Marcel Ciolacu.

