Prețul la pompă, subiect ÎNCHIS în coaliție, spune Cîțu. Câciu anunță, în aceeași zi, un MIX de măsuri: Toate soluțiile sunt pe masă!

”Regulamentele și directivele europene sunt aceleași” a spus ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, întrebat dacă va fi nevoie de un acord al Comisiei Europene cu privire la prețul carburanților la pompă.

Deși președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat chiar astăzi că subiectul în coaliție este închis, ministrul Adrian Câciu vorbește despre ”soluție sau soluții”. Ministrul de Finanțe a continuat prin a preciza că ”Soluția sau soluțiile acestui Guvern, pe care le veți vedea, vor cuprinde măsuri care să combată efectul negativ al volatilității prețurilor sau stocurilor la anumite bunuri sau servicii”.

”Guvernul va veni cu un mix de măsuri. Îndemn cetățenii României la calm și la încredere. Panica nu face bine nimănui, nici individului, nici societății. Nu este cazul să ne panicăm, România este o țară stabilă din perspectiva stocurilor, este o țară stabilă din perspectiva securității și, mai ales, din perspectivă financiară” susține Adrian Câciu. El a dat asigurări că ”spațiul fiscal creat ne permite să finanțăm în continuare - și să finanțăm puternic - economia și cetățenii”.

”Toate soluțiile sunt pe masă, dar trebuie să vedem exact cum acționează și europenii. Guvernul lucrează la câteva soluții, pe care le discutăm în Guvern și sper ca până la 1 aprilie să avem acest mix de măsuri aprobat” a mai spus ministrul, la Digi24.

”În coaliție nu se discută. În coaliție subiectul a fost închis”

În urmă cu o zi, și ministrul Economiei vorbea despre reducerea prețului la combustibil. Întrebat despre acest subiect, astăzi, înainte de conferința de presă susținută de Adrian Câciu, liberalul Florin Cîțu a răspuns că ”În coaliție nu se discută. În coaliție subiectul a fost închis. Poate la Ministerul Economiei au descoperit o altă măsură. Eu am văzut că multe dintre măsurile anunțate de compromis în primă fază, apoi au fost retrase, asta cu acciza, plafonarea prețurilor. Ușor, ușor vin la ceea ce am spus eu că nu se poate. Economia sau gestionarea economiei în timp de criză este complicată. Am arătat că se poate face în 2020, o să arătăm și acum că se poate face, doar trebuie să fie mai atenți.”

În declarațiile susținute, Adrian Câciu a vorbit și despre reducerea prețurilor la RCA, în multe cazuri, duble față de anul trecut. Proiectul este acum în dezbatere publică. ”L-am retras? O să vedem care este soluția Consiliului Concurenței” a spus, ușor iritat, Adrian Câciu, cu privire la acest proiect de plafonare a prețurilor la asigurarea obligatorie.

