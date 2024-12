Călin Georgescu, ”fiori” în presa britanică. A acordat un interviu în beznă, în câmp, timp de 25 de minute înainte să fugă. De ce spune că apa nu e doar H2O

”Fondatorul Gărzii de Fier, Corneliu Zelea Codreanu, un asasin nemilos care a fost el însuși asasinat în 1938, și aliatul său devenit dușman, generalul pro-nazist Ion Antonescu, care a fost executat pentru crime de război în 1946, revin în știri în ultima vreme. Asta pentru că ambii au fost lăudați ca eroi naționali de Călin Georgescu, câștigătorul-șoc al primului tur al alegerilor prezidențiale din România de weekendul trecut” notează The Guardian.

În continuare, publicația britanică descrie, pe scurt și la obiect, situația candidatului independent la alegerile prezidențiale din România:

”Georgescu este foarte mult un om al vremurilor noastre – un populist-naționalist radical, de extremă dreapta, pro-rus, care vrea să facă România din nou mare. Platforma sa anti-globalizare, anti-NATO, eurosceptică, intitulată „Hrană, apă, energie”, subliniază autosuficiența și își propune să readucă țara la rădăcinile rurale. El nu aparține unui partid politic convențional. În schimb, folosește TikTok pentru a ajunge la milioane de urmăritori.

(...) Georgescu susține că vorbește „pentru cei care simt că nu contează și de fapt contează cel mai mult”, așa cum spune el. Inflația, datoria, corupția și securitatea sunt marile probleme.

(...) Această tulburare fără precedent dramatizează o altă îngrijorare paneuropeană: războiul hibrid rusesc și, în special, interferența electorală și campaniile de dezinformare prin intermediul rețelelor sociale. (...)

Toate acestea provoacă fiori într-o Europă care se simte deja sub asediu, din partea partidelor politice extremiste și din exterior, din partea unei Rusii subversive și a aliaților săi antidemocrați. Instabilitatea de-a lungul liniei frontale a UE din sud-estul UE, exacerbată de nemulțumirile economice, este în creștere. Frica de ceea ce ar putea face Rusia în continuare, după Ucraina, stimulează sprijinul pentru pacificatorii și conciliatorii Kremlinului”.

În acest context al viziunii europene despre ce se întâmplă în România, la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu acordă un interviu pentru The Times. Altfel, el fuge de presa din România, criticând-o.

Candidatul la alegerile prezidențiale a acordat un interviu pentru presa britanică dintr-o casă din Izvorani, a unui prieten, de pe câmp, în beznă. A fost o pană de curent chiar în timpul interviului, prilej folosit de Călin Georgescu să remarce: ”dacă dăm energia altora”. Interviul a fost scurt, 25 de minute, candidatul la prezidențiale fiind pe fugă.

Presa britanică, atât The Guardian, cât și The Times, scriu despre bazele NATO din România și temerile că acestea ar putea fi închise dacă va câștiga președinția României Călin Georgescu.

În discuția purtată cu The Times, Călin Georgescu a afirmat scurt: ”România este bine în NATO și UE”. El a ținut să precizeze, totuși, că ”vom negocia ca totul să fie în avantajul poporului meu”. Nu a negat că-l vede patriot pe Vladimir Putin, dar a afirmat că la fel îl vede și pe Donald Trump.

”După 35 de ani, poporul român știe ce vrea. Vrea bunăstare, are nevoie de sănătate, are nevoie de respect, are nevoie de suveranitate”, a spus Călin Georgescu, afirmând că nu trolii l-au votat la urne. El susține, pentru sursa citată, că suveranitatea reprezintă independență agricolă și economică, ”înseamnă hrană, apă, energie”.

De ce spune Georgescu că apa nu este doar H₂O

Referindu-se la faptul că apa ”nu este doar H₂O”, Călin Georgescu a afirmat că ”este informație, este memorie”, făcând apel să nu fie pusă în sticle de plastic, pentru că-și pierde proprietățile.

”Oamenii nu știu ce valoare are apa. În momentul în care o pui într-o sticlă de plastic, proprietatea principală este schimbată - nu este un lucru bun” afirmă Călin Georgescu, mare fan al lui Masaru Emoto, regretatul autor japonez care nu a reușit să cucerească comunitatea științifică cu teoria sa conform căreia apa reacționează la gândirea pozitivă, formând cristale de gheață atractive atunci când este înghețată, în timp ce apa expusă la gândire negativă formează cristale neatractive.

După interviul de 25 de minute pentru The Times, a revenit lumina, dar s-a încheiat interviul. Călin Georgescu a pus capăt conversației, refuzând să răspundă la alte întrebări despre unele afirmații controversate. ”Trebuie să plec, mulțumesc” a spus el înainte ca o mașină neagră cu geamuri fumurii să-l scoată din curtea casei.

