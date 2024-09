Premierul Marcel Ciolacu clarifică situația studiilor. Ce notă a luat la Bac și ce facultate a urmat. ”Du-te la muncă. Eu nu stau cu trântorul în casă”

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit la postul de televiziune România TV despre studiile sale, întrebat de moderatorul emisiunii, Victor Ciutacu.

Ciutacu: 7,03 la Bac. În sfârșit s-a lămurit un mare mister al omenirii.

Ciolacu: Am avut întâlnirea cu crescătorii de oi, rumegătoare, cu pesta, să vedem ce soluții avem cât mai rapide să închidem focarele și cred că vom reuși. Deja se acționează și în Timișoara, fără omor de animale, că și de aici pleacă toate nebuniile, nici nu putem merge în direcția de a bloca exportul de oi din România, fiindcă le distrug afacerile oamenilor. Și am fost întrebat ce notă am luat -n-am știut- acum 38 de ani. Nu mi-a trecut prin cap să mă uit ce notă am avut la Bac.

Ciutacu: Ați dat Bacul în anul în care ați terminat liceul sau nu?

Ciolacu: Categoric. Am înțeles că s-a făcut pe 544. Se răspunde. Spun exact când am dat Bacalaureatul, nu îmi dă CNP-ul, spune media, spune tot. N-am probleme, am 7,03.

Ciutacu: Ce v-a tras în jos? Știți?

Ciolacu: Fizica. Am avut română, matematică, fizică. Doi ani am făcut la filologie. Am dat și treaptă... Aoleu... Am scăpat-o și pe asta cu treapta, vedeți că de mâine începe cât am luat la treaptă.

Ciutacu: Ați luat treapta la zi sau la seral?

Corigent la ”economie politică”

Ciolacu: Am luat-o din prima, n-am rămas repetent. O singură dată am fost corigent la... era ceva cu economie politică. M-a întrebat: 'Ce este Partidul Comunist Român?'. Știți? Centrul vital al națiunii noastre. 'Dispari în toamnă'.

Ciutacu: Domnule Ciolacu, în ultima noastră discuție publică, care a avut loc acum vreo lună, dacă nu mă înșel, tot în studioul ăsta de televiziune, v-am avertizat că va veni momentul în care viața dumneavoastră va deveni extrem de publică, fie că vă place sau nu, odată cu anunțarea candidaturii la președinție.

Ciolacu: N-am nicio problemă, am dormit bine, îmi revin din mers, am această capacitate, am muncit toată viața. Și cu aia cu 'n-am muncit până la 38 de ani', domnule Ciutacu, am muncit de m-a luat strechea de la 19 ani. O singură dată când am plecat la facultate cu soția ni s-a dat tradiționala oală cu sarmale. Mergeam cu trenul, știți că trimiteam pe tren sarmalele de mirosea la conductor... Tot drumul de la Buzău la București au mirosit sarmalele alea de te lua de cap. Eu din acel moment n-am mai luat mâncare de la mama mea. Am muncit toată facultatea, mi-am întreținut familia, am principiile mele și poate nebuniile mele. Domnule, n-am furat, n-am dat în cap. Am muncit, mi-am construit viața, mi-am întreținut familia, am întreținut copilul, nu am nimic de... că se vorbește de scheleții din dulap. Nu am niciun schelet, nu am vândut nicio funcție publică ca alți candidați, nu am promis la niciun coleg, de asta ne și respectăm între noi. Acele lucruri sunt uitate, sunt niște timpuri uitate. N-am o problemă să fiu și întrebat de medii.

Facultatea terminată de premier

Ciutacu: Tot astăzi ați anunțat că ați luat lucrarea de licență și vă pun întrebarea care vă va asalta mâine: în ce an și la ce facultate?

Ciolacu: Se știe, se știe anul. Mai am și aia cu masterul, 8,66, vă dați seama că am căutat tot, am luat toată cutia cu tot. Sunt probleme importante.

Ciutacu: Ce facultate ați terminat?

Ciolacu: La Ecologică, la drept. Acolo am și dat primul an. Eu când am venit din armată și n-am luat la facultate tata a fost foarte clar: 'Bă, du-te la muncă. Eu nu stau cu trântorul în casă'. Fiul meu a vândut la ghișeu, la maică-sa la patiserie în vacanță, să aibă banii lui. Dar unde e rușinea? Am condus companie cu o mie de angajați. Am condus compania mea. Am muncit, am cărat de lăzi la magazin alimentar. Care e rușinea? De ce să îmi fie rușine?

