Premieră în războiul de la graniță. Ucrainenii anunță că Franța devine prima țară din Occident care va trimite tancuri în Ucraina/ foto

Președintele francez Emmanuel Macron i-a transmis omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, că Franța va trimite vehicule de luptă blindate ușoare AMX-10 RC pentru a ajuta în războiul împotriva Rusiei, a declarat un oficial Elysee după un apel telefonic între cei doi lideri, scrie presa din Ucraina.

Macron a anunțat că va trimite în Ucraina vehicule blindate grele AMX-10 RC, care sunt, de asemenea, clasificate ca tancuri cu roți.

„Acesta este primul caz în care tancuri de fabricație occidentală au fost furnizate forțelor armate ucrainene”, a subliniat Palatul Elysée, a subliniat publicația Pravda.

