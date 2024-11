Prăjitura Măriuca sau întreaga lume într-o farfurie! O rețetă de Cezar Osiceanu

„Într-o seară magică de iarnă, când ningea la Azuga ca în povești, am creat special pentru iubita mea soție ceva special și unic, pe care l-am denumit după numele ei de alint, Prăjitura Măriuca.

Pentru că se apropie sărbătorile de iarnă și vom fi tentați să apelăm la veșnicele produse pline de E-uri, zahăr, sare și alte ingrediente nesănătoase, haideți să învățăm împreună să facem acest deliciu regal de-a dreptul! După cum spuneam, va fi o lume întreagă într-o farfurie – și mai ales, la noi în farfurie!

Avem nevoie de:

2 mere tăiate pe jumătate, cărora le-am scos miezul cu semințe; în jumătatea de sus facem o gaură cilindrică

2 mere tăiate felii

2 pere tăiate pe jumătate, cărora le-am scos miezul cu semințe; în jumătatea de sus facem o gaură cilindrică

2 gutui tăiate pe jumătate, cărora le-am scos miezul cu semințe; în jumătatea de sus facem o gaură cilindrică

2 gutui tăiate felii

miez de nucă – 200 g

dulceață de vișine

dulceață de cireșe amare

dulceață de cireșenucă de cocos rasă

4-5 portocale, felii subțiri

3-4 grepfruturi roșii, felii curățate complet

3-4 lingurițe de miere amestecate cu apă într-un pahar

scorțișoară

un baton de vanilie ras

Și acum, la treabă!

Așezăm în tavă:

la mijloc, o combinație de jumătăți de măr, pară, gutuie; dacă la bază este o jumătate de măr, deasupra punem o jumătate de gutuie, și tot așaîn interiorul fiecărei jumătăți de bază, de unde am scos sâmburii, punem un miez de nucă și câte o linguriță de dulceață, apoi presărăm un pic de scorțișoarăîn jumătatea de sus, care are făcută gaura prin care am scos sâmburii, introducem câte o felie de portocală sau grepfrutfeliile de măr, portocală, grepfrut, alternându-le și formând o imagine frumoasăprintre ele, adăugăm miez de nucă și dulceață

După ce am terminat așezarea în tavă, turnăm apa cu mierea amestecată și băgăm tava la cuptor.

În cuptor, dăm căldura și pe sus și pe jos și testăm din când în când cu o scobitoare dacă fructele s-au copt. Când sunt aproape gata, scoatem tava și presărăm deasupra un pic de miere, radem batonul de vanilie și presărăm scorțișoară, după care băgăm tava înapoi încă 10 minute, maxim. Fructele trebuie să fie nu „topite,” ci relativ moi.

Când este gata, scoatem tava și presărăm deasupra nucă de cocos rasă. Folosim o brichetă gastronomică și caramelizăm ușor nuca rasă.

Pentru servire:

Așezăm pe fundul unei farfurii ușor adânci câte o cupă de înghețată de cafea, cacao, etc., iar deasupra, cu o lingură, luăm câte o combinație de jumătăți de fructe și o așezăm lângă. Completăm apoi cu câte două linguri din conținutul tăvii.

Mirosul este fabulos! Culorile sunt demne de arta magică a Naturii însăși! Gustul vă las să-l savurați singuri!

Poftă mareeeee!

Și nu uitați: iubiți și veți fi iubiți! Chiar dacă, în viața de zi cu zi, suntem înconjurați de rău, minciună și nedreptate, credința și iubirea ne ajută să învingem, pentru că împreună vom învinge mereu!”

