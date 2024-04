Pragul de 60.000 de euro pentru IMM-uri. Florin Cîțu îl contrazice pe Marcel Ciolacu: "Nu scrie nimic în PNRR despre aşa ceva. El a promis"

"PNRR-ul nu are niciun prag. Marcel Ciolacu a redus pentru microîntreprinderi pragul de impozitare - de la un milion, la 500.000. Asta spune că a negociat el şi că, mai departe, ar fi negociat cineva la 60.0000 de euro. Nu este adevărat, nu scrie nimic în PNRR despre aşa ceva. Negocierile pentru aceste praguri au fost făcute de Marcel Ciolacu în Comisia Europeană.

Să fie foarte clar pentru toată lumea ce scrie în jalonul 206: "Noua lege va modifica Codul Fiscal în vederea reducerii graduale a ariei de aplicabilitate a regimului special de taxare pentru microîntreprinderi". (...) Nimic despre un prag, nimic despre 500.000. Nu spune nimeni. Puteai să reduci pragul cu 2 lei dacă voiai, dacă asta era cererea specială. Dar eu nu am pus acolo nimic.

"Marcel Ciolacu a promis pragul de 60.0000"

Cum s-a ajuns la acest prag de 60.000 de euro şi de ce astăzi Marcel Ciolacu este presat de Comisia Europeană să aducă pragul la 60.000? Anul trecut, România a depăşit deficitul bugetar - ţinta era de 4,4%. S-a dus în 6,3% - aproape cu 2 puncte procentuale faţă de ţintă. În acelaşi timp, Legea pensiilor nu a respectat jaloanele din PNRR şi a fost făcută o negociere cu Comisia Europeană.

Dumneavoastră spuneţi că a făcut-o Ministerul Finanţelor, eu ştiu că la discuţia finală a fost Marcel Ciolacu. Comisia a spus că este ok cu un deficit mai mare - eu nu am văzut acest document, nu există nicăieri un document oficial care spune că este ok deficitul mai mare - şi cu Legea pensiilor. La schimb, Marcel Ciolacu a promis pragul de 60.0000, urmează TVA la 21% - 22% şi impozit progresiv. El a promis, în 2024, pragul la 60.000. Îl provoc să arate minuta şedinţei, pentru că aşa s-a întâmplat", a spus Florin Cîțu, la DCNews TV.

