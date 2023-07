Povestea de succes a hairstilistei Marinela Radu, la Mi-Th influencer. "Am plecat de la 12 ore pe zi, în mall. Căutam calitate, nu cantitate. Un balayage poate dura şi 8 ore"

Marinela Radu, invitată la Mi-Th influencer, emisiunea realizată de Thea Haimovitz, a vorbit pentru DC News despre sacrificiile meseriei de hairstilist dar şi paşii pe care i-a avut de parcurs până când a reuşit să-şi construiască propriul business. A început, pe rând, să îndrăgească lucrul cu părul, o perioadă făcând doar asta. Apoi a început să fie pasionată de tot ce înseamnă coafurile stilizate și de eveniment. Clientele sale au numit-o “zâna cu mâini magice”. Iată povestea Marinelei!

"Am lucrat o perioadă destul de lungă la saloane în mall. Timp mult de muncă... 12 ore pe zi cu 24 de ore pauză, cliente pe bandă rulantă. Am simţit că asta nu e pentru mine, nu cantitatea, ci calitatea. Prefer să am mai puţine cliente pe zi şi să fac lucru de calitate, frumos, perfect, decât să am 20 de cliente pe zi şi poate să nu îmi dau acelaşi interes cum mi-aş da pentru una singură.

În primul rând, noi trebuie să alocăm foarte mult timp mai ales atunci când facem o tehnică, un balayage sau un babylights. Alocăm de la 4 ore, cel mai scurt timp, la 6-8 ore. Acest timp ar trebui să-l dedicăm doar unei cliente. Poate că nu se întâmplă mereu asta, mai avem un coleg care ne ajută cu un spălat, coafat sau ceva mai uşor, dar prefer să aloc acel timp clientei.

Comunicarea cu clienta de pe scaun este şi hrana mea sufletească. Noi comunicăm mult şi înainte, cerem poze cu părul ca să ştim cât timp alocăm şi dacă putem să o ajutăm. Când m-am mutat în Dorobanţi am avut un trainer foarte bun, m-a învăţat meserie. Noi mergem mereu la cursuri. Nu există un an fără să investeşti în tine, sunt cursuri costisitoare însă pe noi ne ajută ca să venim în faţa clientelor noastre cu ce este nou pe piaţă, produse, tehnici, echipament de lucru, tot! Coafura texturată este preferata mea" a mărturisit Marinela Radu în platoul emisiunii.

Marinela Radu este și creatoarea periei magice pentru descurcarea părului, din lemn cu păr de mistreț. Haistilista spune că a avut foarte multe cliente care se plângeau că nu reușesc să își descurce ușor părul, că se rupe la pieptănare, că e dureros, astfel i-a venit ideea de a crea această perie de păr profesională.

Mai multe dezvăluiri, aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News