Ponta, semnal pentru marele anunț oficial privind candidatura sa la prezidențiale

„Sunt ROMÂN – și sunt mândru că sunt român!



Sunt suveranist – dar sunt pro-american și pro-european!



Sunt social-democrat – dar am muncit în privat și am luat cele mai liberale măsuri fiscale și economice!



Sunt din sistemul politic – dar sistemul mi-a făcut dosare penale, mi-a prigonit familia și a încercat de mai multe ori să mă elimine din viața publică pentru că nu sunt ca ei; și încearcă și acum!



Sunt toate aceste lucruri și mai mult sau mai puțin decât atât – pentru că sunt Victor Ponta și sunt mândru că sunt ROMÂN!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

„Plec de la Washington cu inima împăcată și dornic să văd România pe primul loc. Am văzut cum renaște această țară, acest partener al nostru, acest model pentru noi! Au un lider, există o echipă în jurul liderului. Deși l-au dorobât pe lider, l-au pus la pământ, i-au făcut dosare, i-au făcut toate relele posibile lui, și familiei, și prietenilor săi, iată că s-a ridicat din nou! Are un plan, are curaj, face pentru țara lui și pune America pe primul loc.

Istoria și Dumnezeu ne-au dat acest moment ca să ne trezim, ca să punem și noi România pe primul loc”, a zis Victor Ponta.

Mesajul lui Victor Ponta, prin tonul său personal și patriotic, combinat cu referințele la dificultăți personale depășite și la leadership-ul unui model inspirator (Donald Trump), poate fi interpretat ca o pregătire pentru un anunț politic major, cum ar fi o eventuală candidatură la prezidențiale.

Mesajul poate fi interpretat ca un teaser subtil pentru o potențială candidatură la prezidențiale. Rămâne de văzut dacă Victor Ponta își va concretiza intențiile printr-un anunț oficial. Va fi candidat independent sau va candida din partea PSD?

