Ponta dă cărțile pe față despre ”Nicu și Marcel”, după ultimul sondaj ARGUMENT: Șansa lui Lasconi și explicația prăbușirii lui Ciucă

Analistul politic Bogdan Chirieac a prezentat cel mai recent sondaj ARGUMENT cu privire la primul tur al alegerilor prezidențiale.

„Haideți să luăm ordinea la prezidențiale pentru că sunt alegeri duminică. Marcel Ciolacu 31%, nicio surpriză, Elena Lasconi 17,2%, George Simion 16,8%. Ceilalți merg mai în subsol, Mircea Geoană 10%, sub 8% Nicolae Ciucă și la jumătate de punct în urma sa Călin Georgescu.

(...) Vreau să vă întreb despre această luptă pentru locul doi. Ciolacu nu are o problemă pentru a intra în turul doi. Cum vedeți disputa Lasconi - Simion? Noi credem în continuare că Simion are prima șansă pentru a intra în turul doi, în ciuda datelor din sondaj, fiindcă noi nu am măsurat diaspora. La diasporă se așteaptă ca procentul celor care au votat pentru Simion să fie totuși ceva mai mare decât procentul celor care ar vota cu 'ai mei' (n.r. ironic), cu USR-ul și cu Lasconi. Cum vedeți această luptă și cum vedeți campania electorală?”, l-a întrebat Chirieac pe Victor Ponta, candidat la Camera Deputaților pe listele PSD Dâmbovița.

”Păi, nu erați, mă, Nicu și Marcel?”

„E joi astăzi, da? Până duminică nu se mai schimbă nimic, cine e hotărât să voteze cu Ciolacu, cu Ciucă, nu e că se răzgândește mâine sau poimâine. Doi, eu cred că dacă nu îl fură cu tableta pe Simion, intra în turul doi. E foarte clar că acum toți cei care ni l-au băgat pe gât pe Băsescu, după aia pe Iohannis, acum au încercat cu Ciucă, nu s-a putut cu Ciucă și dacă vreți vorbim pentru că mi s-a părut cea mai proastă campanie pe care am văzut-o vreodată de când fac eu politică. Cea mai proastă campanie a fost a lui Ciucă pe cei mai mulți bani, or consilierii, îi știu pe consilierii lui, nu-s proști deloc, or pur și simplu l-au țepuit, cum se spune, pe Ciucă, profitând de lipsa lui de experiență politică, or au lucrat pentru altcineva pentru că nu există nicio explicație pentru povestea cu cartea, nu există nicio explicație pentru transformarea lui în cel mai mare dușman al lui Ciolacu, nu anti-PSD-ist, el este anti-Ciolacu. Păi, nu erați, mă, Nicu și Marcel? Doar că nu dormeați în pat, vorba aia. Când ți-ai dat seama că Ciolacu e așa un monstru?

(...) Ciolacu chiar a crezut în chestia asta. Am fost împreună la o întrunire redusă la Club România (...) și eu am mers acolo cu un singur scop, am stat numai și numai să îl studiez pe Ciucă. Stăteau unul lângă altul, el cu Ciolacu. M-am pus special în față, n-am scos niciun cuvânt, n-am zis nimic, am stat și l-am studiat pe Ciucă. Ce am văzut acolo nu mi-a plăcut și Marcel Ciolacu mi-a zis: 'Nu e adevărat, Nicu e prietenu meu, e om serios, uite, câte am făcut, o să facem'. Un om serios nu acceptă niște sfaturi de a ataca adversarul la persoană și neloial. Poți să spui: 'Domnule Ciolacu, nu ești pregătit, nu ești competent pentru funcție'. Poți să îl ataci cu Nordis, cu ce vrei. El a transformat-o într-o chestie foarte personală și cred că de asta a și pierdut.

Sectă ca în America, șansa lui Lasconi

Mă întorc la partea cu sondajul. E o sectă, ca și în America, secta anti-PSD-istă, secta progresistă. E secta acelor care ne-au spus: 'Domnule, e adevărat că Năstase e mai deștept și mai bine pregătit, dar să îl votăm pe Băsescu ca să scăpăm de Năstare'. După care tot ei ne-au zis: 'Domnule, ce rău a fost Băsescu, un securist'. După care au zis: 'Băi, e mai pregătit Ponta, e el mai tupeist, mai tânăr, mai arogant, dar să-l votăm pe Iohannis să nu iasă Ponta'. Mă uitam la faimosul film de la Recorder, care e foarte bine făcut, domnule, cine se jelea cel mai tare ce tare e Iohannis? Exact ăia care l-au votat și care au făcut campanie pentru el. La un moment dat îmi venea să pun mâna pe telefon să îi sun: 'Domnule, nu cumva m-ați votat pe mine?'. Atâta se plângeau de Iohannis, uite, ce rele a făcut Iohannis. Deci, domnule, am greșit cu Băsescu, am greșit cu Iohannis, vă propuneți să greșim și cu Lasconi, de ce? 'Că e anti-PSD-istă' ”, a declarat Ponta.

