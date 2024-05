Politicienii intră pe teme care trebuie lăsate experților, consideră Cristian Terheș: Pe mine mă sperie. Nu poți să distrugi societatea

Cristian Terheș, candidat al Alianței PNCR – AUR la Parlamentul European, a fost invitatul jurnalistului Bogdan Chirieac la DC Votez. Emisiunea a fost difuzată de la ora 15:00 pe DC News, DC News TV și ȘtiriDiaspora, dar și pe Youtube DCNews și pe Facebook DC News, DCNewsTV și Știridiaspora. Aceasta poate fi accesată pe canalele online menționate. Invitatul a explicat una dintre problemele esențiale depistate la nivel național, dar și european, unde omul politic intervine în domenii ce ar trebui lăsate exclusiv specialiștilor.

"Poți distruge societatea și modul de a trăi pe care îl avem în prezent, în baza unei astfel de utopii"

"Toată lumea vorbește acum despre dioxidul de carbon. Am văzut că se dau miliarde de euro pentru înmagazinarea dioxidului de carbon în pământ. Este o absurditate. Dioxidului de carbon este cel mai bun fertilizator pentru plante, îngrășământ natural. Să vă uitați. Sunt acum fel și fel de sisteme. Ai niște sere, de exemplu, unde nu intră om, că altfel mori, unde efectiv se bagă dioxid de carbon. Apoi, prin procesul de fotosinteză, fără azotat, fără nimic, plantele cresc mai repede. Vedeți dumneavoastră, unde ajung oamenii politici să-ți intre pe genul acesta de teme, care chiar ar trebui lăsate pe mâna experților, pe mine unul mă sperie. Mă sperie genul acesta de societate. Am văzut ce s-a întâmplat în perioada pandemiei, unde îți vine von der Leyen sau nu știu ce ministru care îți spune ‘domne ăsta e adevărul. Nu ai voie să te abați de la el’. Stai domne, că nu-i chiar așa. Nu poate nimeni să explice de ce 0,04% din atmosferă, în cazul dioxidului de carbon, îți produce acest efect de seră. Ok, să presupunem că îți produce și accept, să zic, premisa. Eu văd ce spune o parte și ce spune cealaltă. Poziția mea pe chestiunea cu emisiile de gaze este că nu poți distruge societatea și modul de a trăi pe care îl avem în prezent, în baza unei astfel de utopii. Dacă vă uitați, vor să oprească sobele cu lemn. Nu poți să te mai încălzești cu gaz pentru că plătim mai mult. Am întrebat care e soluția și ne-au zis 'vă încălziți cu energie electrică'. Foarte bine, dar pe ce produci energie electrică? 'Pe energie regenerabilă'. Ok, cum se produce respectiva energie? 'Păi, prin eolian și solar'. Foarte bine, dar ce te faci dacă nu bate vântul sau nu ai soare afară? (...) Acum vor să bage și energia nucleară într-un registru în care nu e verde", a spus Cristian Terheș.

Comandat de Partidul National Conservator Roman - Alianta AUR; Cod mandatar: 41240006

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News