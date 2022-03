POIM: Proiecte semnate de 650 milioane de lei în februarie

Potrivit unui comunicat al MIPE, proiectele finanţate vizează cu precădere măsuri de sprijin pentru combaterea pandemiei în şcoli şi spitale, dar şi îmbunătăţirea eficienţei energetice sau dezvoltarea infrastructurii de apă şi canalizare.



Printre beneficiarii POIM se numără:

- Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - cu un proiect în valoare de aproximativ 61 de milioane de lei (Extinderea capacităţii de răspuns medical în cazul epidemiilor/pandemiilor în Regiunea Nord-Est),

- IGSU - Regiunea de Vest - 41,44 milioane de lei (Extinderea capacităţii de răspuns medical în cazul epidemiilor/pandemiilor şi evenimentelor cu victime multiple - Regiunea Vest),

- RNP Romsilva - Administraţia Parcului Cheile Nerei, Beuşniţa - 20,77 milioane de lei (Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor),

- Municipiul Craiova - aproape 42 de milioane de lei (Măsuri pentru limitarea răspândirii coronavirusului în şcolile preuniversitare - M.Ă.Ş.T.I pentru Craiova),

- Consiliul Judeţean Prahova - cu 47,32 de milioane de lei (Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat în vederea gestionării crizei),

- Consiliul Judeţean Cluj - 29,12 de milioane de lei (Creşterea siguranţei pacienţilor din spitalele din Municipiul Cluj Napoca),

- Spitalul Clinic de Urgenţă de copii Sf. Ioan, Galaţi - peste 34 de milioane de lei (Creşterea capacităţii de gestionare a crizei),

- Municipiul Caransebeş, judeţul Caraş-Severin - 11,22 milioane de lei (Consolidarea infrastructurii medicale a Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş).



"Prin intermediul POIM se asigură finanţarea a peste 1.000 de proiecte, importante pentru oameni, beneficiari, dar şi pentru economie. Concomitent cu semnarea celor 160 contracte de finanţare, în luna februarie am finalizat implementarea a încă patru proiecte POIM, în valoare cumulată de 100 milioane lei. Vă reamintesc faptul că în acest an obiectivul nostru este să atragem cel puţin 1,8 miliarde euro prin POIM, după ce anul trecut am atras fonduri în valoare de 1,5 miliarde euro", a declarat secretarul de stat în MIPE, Cristian Roman.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News