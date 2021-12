"PNRR, singurul program de guvernare pe care îl avem, dar...". Chirieac, avertisment: Nu a fost rodul minţii economiştilor străluciţi

"Eu atrag atenţia asupra unui fapt, şi anume tensiunile din estul României. Nu se pune problema ca România să meargă la război, dar acest conflict mocnit care poate oricând să devină activ, între Rusia şi Ucraina, va influenţa cu siguranţă situaţia economică. Cei care o vor simţi din plin vor fi economiile mai slabe, cum este şi cea a României, deşi probabil se va simţi şi în cea mai puternică economie a Europei, cea a Germaniei. Moscova foloseşte gazul ca pe o armă, atât politic cât şi diplomatic, şi dacă izbucneşte conflictul în Ucraina, iar Occidentul va sancţiona dur Rusia, aşa cum a anunţat, atunci Rusia va răspunde şi preţul la energie va fi cu siguranţă o armă", a declarat Bogdan Chirieac la Antena 3.

"Nu este nicio viziune în viitor în ceea ce priveşte economia României şi se vede. PNRR-ul este singurul program de guvernare pe care îl avem şi pe care nu avem cum să îl metabolizăm, pentru că el nu a fost rodul minţii economiştilor străluciţi din România sau a tuturor partidelor, ca să fie ceva ce să merite să fie implementat, ci a fost o chestiune absconsă, în care dl Ghinea şi-a trecut consultanţă, după care a demisionat din funcţia de vicepreşedinte USR ca să se ocupe de supravegherea PNRR. La asta se rezumă PNRR în România.

Când România a avut un program de guvernare, al PSD-ului din 2016, a fost lovit din toate părţile, nu a mai fost terminat programul. Nu ştiu dacă era bun sau rău, important era că era singurul program pe care îl aveam şi avea o viziune, dezvoltare prin creşterea consumului. Alt program de guvernare nu am văzut la onorabila coaliţie PSD-PNL, nu am văzut programe clare, nu am văzut miniştri cheie care să iasă să ne spună cum stau lucrurile. Poate după Anul Nou!", a mai precizat Bogdan Chirieac.

