Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal, a fost invitatul jurnalistului Bogdan Chirieac în cadrul emisiunii electorale DC Votez. Înregistrarea poate fi accesată pe canalele online DC Media Group. Nicolae Ciucă a spus care este ținta PNL pentru alegerile europarlamentare și ce așteptări are pentru alegerile locale.

"Nu vă ascund faptul că ne dorim să câștigăm aceste alegeri"

"Noi am discutat din momentul în care am anunțat lista comună pentru europarlamentare că ținta noastră este 50+1 din numărul de locuri în Parlamentul European. Am muncit și muncim în continuare pentru a obține un rezultat foarte bun. Nu vă ascund faptul că ne dorim să câștigăm aceste alegeri. PNL a câștigat alegerile locale și în 2020. Ca atare, toată această efervescență a activului de partid, toate aceste elemente de campanie, specifice localelor, nu au vizat altceva decât maximizarea scorului Partidului Național Liberal. Sunt foarte mulțumit de felul în care s-a derulat campania, de modul în care s-au implicat toți membri partidului, de la conducerea partidului, liderii de filială, până la activul de partid. Chestiunea aceasta mă determină să vă răspund că PNL va avea un scor foarte bun. Hai să ne aducem aminte care erau previziunile legate de Partidul Național Liberal, după cinci ani de guvernare. Totuși, Partidul Național Liberal, după 1990, este cel care a asigurat prezența la guvernare peste 4 ani. Am intrat în anul 5 și nu este ușor. Trebuie să recunoaștem că guvernarea erodează, are numite obiective care se îndeplinesc, alte obiective care nu se îndeplinesc. Totuși, când ne uităm rațional la ce s-a întâmplat și la modul în care noi am luat decizii, iar cetățenii României ne-au dat această încredere, au fost alături de noi, sunt alături de noi și sunt convins că vor fi alături de noi și pe 9 iunie. Au văzut rezultatele administrațiilor liberale. Din primele 10 județe, când vorbim de dezvoltare economică, 8 sunt liberale. Am avut rezultate remarcabile", a spus Nicolae Ciucă.

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News