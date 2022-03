PNL crește în sondaje. Cîțu, la Buzău, declarații puternice în fieful lui Ciolacu: Sunt reforme care ne definesc ca liberali

„Noi vrem, în continuare, să menținem ritmul investițiilor ridicat. În ultimii doi ani, am avut record după record, depășind investițiile din ultimii zece ani. Vrem să continuăm acest ritm. La începutul anului, a fost o problemă, pentru că investițiile nu sunt la nivelul la care trebuiau să fie. În programul de guvernare sunt la 7%, dar ele nu sunt bugetate la 7% și o să luptăm, în continuare, ca ele să fie la 7%.



A apărut și ceea ce a cerut președintele Klaus Iohannis, să creștem, de anul viitor, cheltuielile pentru Apărare la 2,5% din PIB și am discutat și despre acest lucru și, bineînțeles, am vorbit despre reformele pe care trebuie să le facă, în continuare, Guvernul pentru a accesa cele 30 de miliarde euro, care vin prin PNRR. Reforme importante, reforme care ne definesc pe noi ca liberali: un sistem de pensii sustenabil, o salarizare care să fie legată de performanță în sectorul public și o reformă a administrației publice. În același timp, am vorbit - cred că este pentru prima oară - despre rolul pe care îl are, pe lângă acela de ministru, pe care îl are Secretarul General al partidului în Guvernul României. Este acela de a se asigura că de acolo, din Guvern, tot ceea ce ține de PNRR este implementat și are toată susținerea PNL ca, atunci când un ministru din Guvern nu își face treaba în ceea ce privește PNRR, să poată să-l tragă de mânecă. Are toată susținerea, toată legitimitatea pentru a face acest lucru. Nu este în Guvernul României doar ca ministru, ci este acolo și pentru a se asigura că tot ceea ce noi am pus în programul de guvernare se va duce la îndeplinire”, a spus Florin Cîțu.

„Este pentru prima oară când vin la filiala Buzău, după Congresul PNL. Voi mai veni în perioada următoare. Avem mult de muncă. Sper să vin după ce o să fie semnate câteva proiecte pe gaze din POIM, care au fost trecute pe Anghel Saligny, și să vedem și câteva proiecte duse la îndeplinire din PNRR. Să venim să vedem și investițiile”, a subliniat președintele PNL.

De asemenea, Florin Cîțu a fost întrebat și despre prețul la benzină. „Așa cum am avut și în cazul prețului la energie, eu nu vreau să arunc în spațiul public variante pe care apoi o să le discut în Coaliție și ele nu ies. Cel mai bine este, ca și în cazul OUG pentru prețul la energie, Guvernul să vină cu mai multe soluții pe care le vom discuta în coaliție. Ieri, premierul României a anunțat, din nou, că prețurile rămân plafonate un an și v-a dat și nivelul, ca să fie foarte clar și transparent pentru toată lumea și ca oamenii să-și facă planuri, să știe exact care o să fie prețul pentru anul acesta. Este foarte bine ce a făcut premierul, ar trebui ca toate companiile să-și facă bugetele pe acele prețuri și persoanele fizice să știe exact care o să fie consumul și ce factură o să aibă până la finalul anului. Pentru că deja au fost anunțate, nu se mai schimbă nimic”, a precizat Florin Cîțu.







PNL crește în sondaje

„Sigur!”, a spus Florin Cîțu, întrebat dacă PNL va fi primul partid din România. „La Congres, a fost unul dintre obiectivele pe care mi le-am trasat, să devenim cel mai mare partid politic din România și să fim opt ani de zile la guvernare”, a zis președintele PNL. Ulterior, a adăugat: „Cu guvernarea se rezolvă, dar vreau să fim și cel mai mare partid politic din România. De aceea, alegerile din 2024 sunt foarte importante pentru mine, cât și pentru noi ca partid. Eu cred că dreapta, și s-a văzut la alegerile din 2020, dreapta este mai numeroasă și mai puternică. Trebuie doar să fim noi mai coerenți în comunicare.”







Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News