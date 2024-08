Ploaie de meteori în această noapte, luni și marți. Cum poți vedea Perseidele mai bine. Astronom: Să vă faceți o cafea tare!

Ploaia de stele va putea fi vizibilă pe cer, cu ochiul liber, în noaptea de duminică spre luni, dar și în noaptea de luni spre marți. Astronomul Cătălin Beldea a explicat unde putem observa mai bine Perseidele, dar și la ce trucuri putem recurge pentru a vedea cât mai mulți meteori.

"Noaptea asta e bine și noaptea viitoare (n.r. noaptea de luni spre marți). Să știți că România va avea cer senin și noaptea asta și mâine noapte.

Puteți să ieșiți liniștiți, dar trebuie să ieșiți de undeva din afara orașelor să vedeți aceste perseide. Meteori se numesc nu sunt stele căzătoare sau, mă rog, stele între ghilimele. Sunt niște particule care provin din coada unei comete, iar particulele astea sunt foarte mici, cât unghia de la deget.

Intră în atmosferă, ard și se aprind și de astea le vedem noi pentru o secundă. Jumătate de secundă, poate să fie câte o nucă.

Trebuie să ieșiți după ora 23:00, să aveți răbdare până după miezul nopții, până la 4:00 până la 5:00, să vă faceți o cafea tare, pentru că stați atenți pe cer, întinși pe spate, pe pătură și numărați probabil 20-30 de meteori pe oră. Da, se spune că sunt 100. Da, alea sunt fotografic 100. Adică dacă aveți un aparat de fotografiat, îl puneți să vedeți ce prinde. Dar cu ochiul liber cam 20-30 de meteori.

Astronomul Cătălin Beldea: Nu este exclus ca noaptea de 13 spre 14 să fie foarte spectaculoasă

Se văd de câteva zile și vor mai continua încă alte zile. Deci nu este exclus ca noaptea de 13 spre 14 să fie foarte spectaculoasă, spre exemplu. Depinde ce prinde Pământul în drumul lui prin acest nor de praf lăsat de cometă.

Sunt particule destul de mici care intră în atmosferă cu sutele de mii, cu milioanele. Dar alea mai mici nu se văd cu ochiul liber. Trebuie să fie cam cât o nucă așa și să se aprindă în atmosferă ca să le și vedem cu ochiul liber.

Trebuie să fim atenți pe tot cerul, atenție, să nu vă uitați doar într-o zonă a cerului, de-aia e bine să stați pe un șezlong sau să stați pe întinși pe spate pe o pătură. Stați, luați-vă haine groase pentru că în afara orașului sau la munte va fi frig, chiar dacă vedeți că sunt 25-30° seara în București sau în alte orașe, în afara orașelor sau la munte pt fi 5° în perioada asta și dacă mergeți să fiți pregătiți, că aveți de stat câteva ore bune în afară.”, a declarat astronomul Cătălin Beldea la Antena 3 CNN.

Perseidele sunt un curent de meteori, adică o ploaie de meteori vizibilă anual pe cerul nopții. Acest fenomen apare atunci când Pământul trece printr-un nor de resturi lăsate în urmă de cometa Swift-Tuttle. Particulele de praf și resturile cometei intră în atmosferă cu viteză mare și ard, creând dâre luminoase pe cer, cunoscute și sub numele de "stele căzătoare". Perseidele sunt active în fiecare an între aproximativ 17 iulie și 24 august, cu un maxim de activitate în jurul datei de 12 august.

