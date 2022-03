Platformă care ar scana dezinformările din online. Chirieac: Arată că democraţia e firavă în România. Lucruri odioase, nimeni nu şi-a permis în 32 de ani

Un grup de lucru creat de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), la care s-ar fi alăturat şi Guvernul României și mai multe ONG-uri, se pare că pregăteşte o platformă informatică, ce va scana presa online, dar şi bloguri şi reţele sociale, pentru a găsi “fake news”, surse de dezinformare şi propagandă în contextul conflictului din Ucraina, conform Profit.ro (vezi mai mult AICI).

"Am avut dimineaţă acea ştire cutremurătoare că în 2022 dl Ciucă doreşte înfiinţarea Ministerului Adevărului, sigur sub acoperirea aşa zisei societăţi civile, nişte ONG-uri temătoare pentru ţară care s-au gândit la asta. Acest lucru e o ruşine şi ne arată că democraţia în România este încă firavă. Mult prea firavă. Aceste lucruri sunt odioase, eu nu le-am văzut în 32 de ani. După revoluţia din 1989 nimeni nu s-a gândit să le facă, să comită astfel de fapte. Dacă România ar avea justiţie, întâmplarea face că nu are, cel care a propus aşa ceva ar trebui să răspundă în faţa legii.

În momentul în care social-media anunţă că o benzinărie vinde carburantul cu 13 lei pe litru, şi după 6 ore aflăm şi noi, presa mainstream şi începem să comentăm, ei vin şi spun că din cauza presei a crescut preţul la benzină. Atunci e momentul să bage starea de criză, nu? Iar MApN să preia puterea. Atenţie, Ucraina e în război şi guvernul lor e civil...", a declarat Bogdan Chirieac la România TV.

Iohannis, criticat

"Eu nu înţeleg. Preşedintele Klaus Iohannis mai are doi ani de mandat. Dacă era la finalul primului mandat şi voia să îşi asigure realegerea, mai înţelegeam. Dar e la al doilea mandat. De ce faci aşa ceva? De ce bagi sub asemenea presiune firava democraţie din România? Aşa ceva e inacceptabil, să fie foarte clar!", a mai punctat analistul.

Rareş Bogdan a reacţionat acid la acest proiect

“Sunt un absolutist când vine vorba de libertatea de exprimare.

Proiectul descris în link e o idee nefericită. De la monitorizare se va ajunge la cenzură, iar ideile, fie că suntem de acord cu ele, fie că nu, trebuie să circule libere. Când vine vorba de libertatea de exprimare, sunt un absolutist. Susțin total cele spuse de Elon Musk acum 5 zile, când a fost rugat să scoată anumite site-uri de pe rețeaua de sateliți StarLink. Nu trebuie să alunecăm către scenarii care riscă să semene cu realitățile din romanul „1984”! Un Minister al Adevărului poate deveni un coșmar.

Voi cere PNL, în calitate de prim-vicepreședinte, și Guvernului României, ca membru al echipei de Coordonare a Coaliției, să NU susțină acest proiect. Vă mai dau câteva argumente: Dezinformarea trebuie combătută prin o mai bună informare, credibilă, prin campanii inteligente, explicându-le oamenilor adevărul apelând la logică, la bunul-simț, prin vehicule pozitive. Trebuie să educăm, să-i învățăm pe oameni să se informeze, să le fim ghid în acest război informațional.

Există oameni onești, de bună-credință care, din necunoaștere, nepricepere, din lipsă de alternativă credibilă, ajung să replice idei propagandistice nocive, dar nu trebuie puși la stâlpul infamiei. Sunt victime, nu criminali. Un om care crede despre un demnitar că este corupt nu trebuie suspectat automat că slujește o putere ostilă UE, NATO, SUA, ci trebuie să beneficieze de prezumția de bună-credință. Așa crede el, iar gândul nu poate fi cenzurat. În cea mai mare democrație a lumii, judecătorii, cu Constituția SUA în mână, admit limitări ale libertății de exprimare doar dacă au legătură cu terorismul sau cu pedofilia, dacă țin eu bine minte. Să nu devenim mai catolici decât Papa!“, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

Mesajul Guvernului

Guvernul a anunţat joi într-un mesaj oficial, că ia măsuri pentru a contracara războiul informaţional şi încercările de a crea instabilitate şi răspândi panica nejustificat în rândul populaţiei, arătând că lumea întreagă şi România deopotrivă traversează o perioadă foarte sensibilă, în care problemele grave de securitate şi efectele agresiunii ruse în Ucraina riscă să fie amplificate prin manipulări şi dezinformare. Anunţul a venit după ce, cu o seară în urmă, informaţii referitoare la creşterea preţului benzinei şi motorinei au provocat aglomeraţie şi haos la staţiile de carburanţi.

”Guvernul României dezaprobă şi va sancţiona prin pârghiile pe care le are la îndemână orice încercare de a provoca dezechilibre şi induce dezinformări în spaţiul public. Lumea întreagă şi România deopotrivă traversează o perioadă foarte sensibilă, în care problemele grave de securitate şi efectele agresiunii ruse în Ucraina riscă să fie amplificate prin manipulări şi dezinformare”, preciza Executivul, într-o postare pe Facebook.

