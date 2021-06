Pittella, super-intervenție din Italia: Cu Biden, astăzi, SE POATE!

Gianni Pittella, senator in Parlamentul Italiei, fost lider al Grupului S&D din Parlamentul European și Vicepreședinte al Parlamentului European pentru două mandate, un om cu o experiență de aproape 20 de ani în politica mare de la Bruxelles, a transmis un super-mesaj din Italia, în exclusivitate pentru DC NEWS.

"Am avut de asemenea o schimbare majoră în SUA după alegeri, avem un nou președinte al SUA. Și pentru că ai o experțiențâ atât de mare, și pentru că am discutat de atatea ori in Parlamentul European despre relația dintre UE și SUA, care este opinia ta cu privire la viziunea noului lider al SUA și de asemena care este părarea ta cu privire la modul în care vor evolua relațiile dintre UE și SUA cu acest nou lider pe care americanii l-au ales?", a spus Claudia Țapardel.

"Eu cred că odată cu Joe Biden s-a deschis o etapă nouă, dacă ne gândim că prima vizită oficială a președintelui Trump a fost în Arabia Saudită, iar Biden a făcut-o în Uniunea Europeană. Aceasta este fotografia care ilustrează diferența esențială dintre administrația Trump și administrația Biden. Pentru Trump, prioritatea o reprezentau statele din Golf. Pentru Biden, prioritatea o reprezintă relațiile transatlantice. Este un element de mare putere, de mare forță pentru noi, europenii. Forța Alianței transatlantice pentru a ne apăra mai bine, pentru a asigura îmbunătățirea nivelului de sănătate al mediului înconjurător, pentru a consolida lupta împotriva riscurilor acestei pandemii, pentru a dezvolta economiile noastre. Sunt foarte multe aspecte pozitive are recurg din reîntărirea relațiilor transatlantice. Cu Biden, astăzi, se poate", a declarat Gianni Pittella, în exclusivitate pentru DC NEWS, în emisiunea "Din culisele Europei".

Care e viitorul Europei

"Da, sunt de acord cu tine și avem această speranță că relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite vor evolua și vor fi din ce în ce mai puternice. Vreau să te întreb ceva, pentru că am discutat foarte mult în Parlamentul European, despre viitorul Europei. Dar la acest moment am lansat deja o conferință cu privire la viitorul Europei. Vreau să știu viziunea ta, ca fost lider al Uniunii Europene, dar și ca un pro-european foarte convins. Care este viziunea ta în legătură cu viitorul Europei și care este opinia ta cu privire la proiectul pe care îl are acum Uniunea Europeană de a elabora și construi o nouă strategie?", a întrebat Claudia Țapardel.

"Îți mulțumesc pentru această întrebare, Claudia. Pentru că astăzi, Uniunea Europeană, după ce a trecut cu bine prin această pandemie, nu se poate opri, această conferință cu privire la viitorul Europei nu poate să fie doar o scenă cu actori care se finalizează cu anumite concluzii. Trebuie să fie un moment în care se desenează noua Europă. Uniunea Europeană trebuie să pună pe primul loc suveranitatea în domeniul medical, suveranitatea fiscală și trebuie, de asemenea, să pună în primul plan suveranitatea politică. Ceea ce înseamnă că trebuie să vorbim de un comisar care să gestioneze finanțele, tezaurul european, să avem politici fiscale comune și să transformăm aceste eurobonduri și acest sistem european Next Generation într-un fond structural, nu într-un instrument pe care îl folosim la un moment, ci într-un element structural la nivel european. Trebuie să avem o viziune comună și nu pentru a face război, ci pentru a acționa în mod preventiv și pentru a apăra teritoriul nostru. Trebuie să avem un Parlament European. Pentru că erai acolo ca și mine, noi avem un Parlament European unic pe Pământ care nu poate să facă o lege de unul singur. Niciunul, nici eu, nici tu, niciun deputat, nici toți deputații, dacă am fi vrut să facem o lege, o Directivă, nu am fi putut fără să lucrăm, fără să colaborăm cu Consiliul Uniunii Europene", a completat Pittella.

