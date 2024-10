Piedone și Ponta, pe listele PSD. Mircea Badea a răbufnit pe subiectul Colectiv

Cine dă vina pe Victor Ponta sau Cristian Popescu Piedone pentru că au murit niște tineri într-un club nu fac altceva decât să se urce cu picioarele pe morți și exploatează politic o tragedie.

Folosirea tragediei de la Colectiv în scopuri politice este insensibilă și oportunistă, mai ales dacă nu există intenția reală de a adresa cauzele profunde care au dus la producerea acestei tragedii.

Mircea Badea a comentat acest subiect spunând că este impardonabil să exploatezi politic tragedia de la Colectiv. Un incendiu a izbucnit în seara zilei de 30 octombrie 2015 la Club Colectiv, situat în str. Tăbăcarilor nr. 7, sectorul 4 din Bucureşti, unde trupa "Goodbye To Gravity" susţinea un concert de lansare a unui nou album. Potrivit martorilor, incendiul a izbucnit din cauza unor artificii aprinse în timpul concertului, extinzându-se rapid la tavan.

„Am trăit acele momente cu exploatarea politică a tragediei de la Colectiv. Am denunțat ca atare exploatarea politică a tragediei de la Colectiv. Așa că nu pot să mă abțin când citesc așa ceva. Domnul Ciucă i-a adresat următoarea întrebare lui Ciolacu: „Cum credeţi că se simt părinţii şi rudele celor de la Colectiv când îi văd pe listele PSD pe premierul Colectiv Ponta şi pe primarul Colectiv, Piedone?”

Mi se pare impardonabil așa ceva (n.r. - se referă la exploatarea politică a subiectului Colectiv). Iarăși?! Piedone a fost achitat după ce a făcut și pârnaie. Cât despre Ponta, ce treabă are cu Colectiv?! Iarăși exploatăm politic o dramă? Haide să mai stoarcem ce se mai poate politic dintr-o tragedie teribilă. Iarăși facem asta?! Da, iarăși. Horror... În sfârșit, asta este!”, a zis Mircea Badea la Antena 3 CNN.

La 28 martie 2016, a fost înfiinţată Asociaţia Colectiv GTG 3010, cu scopul de a lupta pentru drepturile tuturor celor afectaţi de teribila tragedie, pentru răniţi şi familiile tinerilor dispăruţi. Asociaţia are şapte membri fondatori şi este condusă de Eugen Iancu.



În octombrie 2016, a avut loc evenimentul caritabil #3010 Festival, organizat în beneficiul victimelor din clubul Colectiv. La acel moment, aproximativ 100 dintre răniţii din Colectiv aveau nevoie de tratamente şi intervenţii medicale.



La un an şi nouă luni de la tragedia din Clubul Colectiv, a avut loc evenimentul „Noapte albă la #Colectiv - din seara de 30 iulie, ora 20.00, până în dimineaţa de 31 iulie, ora 8.00, au fost aprinse lumânări în memoria victimelor. Momentul a marcat şi amenajarea spaţiului din Piaţa Bucur, unde a fost amplasat monumentul dedicat victimelor Colectiv.



În iulie 2017, un supravieţuitor al incendiului din clubul bucureştean Colectiv a murit, iar Eugen Iancu, preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010 a spus că este cea de-a 65-a victimă a incendiului din Colectiv.



La 30 octombrie 2018, Arhiepiscopia Bucureştilor a oficiat două slujbe de pomenire pentru tinerii morţi în incendiul din clubul Colectiv, la biserica Sfântul Nicolae - Broşteni şi în Piaţa Bucur, în imediata apropiere a locului tragediei. În fiecare an, de altfel, au loc acţiuni de comemorare şi slujbe de pomenire în memoria victimelor de la Colectiv, la Biserica „Sf. Nicolae" - Broşteni şi în faţa fostului club.



Numele celor patru muzicieni din trupa Goodbye To Gravity care au murit în urma incendiului din clubul Colectiv - Alex Pascu, Mihai Alexandru, Vlad Ţelea şi Bogdan Enache - au fost gravate pe un microcip plasat la bordul sondei spaţiale americane InSight, creată de NASA, care a asolizat cu succes pe planeta Marte, la 27 noiembrie 2018.



Filmul „Colectiv" al cineastului Alexander Nanau a câştigat, în 6 octombrie 2019, premiul Golden Eye pentru cel mai bun documentar, la cea de-a 15-a ediţie a festivalului Internaţional de Film de la Zürich. Acelaşi film documentar a fost, la 15 octombrie 2020, propunerea României la premiile Oscar 2021, pentru secţiunea "Cel mai bun lungmetraj internaţional", anterior numită „Cel mai bun film într-o limbă străină". Propunerea a fost făcută de către o comisie a Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC).

