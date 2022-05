Piedone i-a cules flori lui Nicușor Dan: V-am lăsat buchetul la poartă!

"Cu cetățenii Sectorului 5 ce aveți?"

"Astăzi este despre ciulini. Ca anul trecut, ca acum doi ani, pe pământul administrat de Primăria Generală, în comunitatea noastră... au crescut ciulini. Mulți ciulini! Și printre ei... fân! Multă fâneață! Kilometri liniari de bălării! Peste suta de mii de metri pătrați de sălbăticie, de urâțenie... ne zace in comunitate, cadou de la Primăria mare. Ce aveți, măi, cu NOI? Cu mine, Popescu Piedone, știu! Vă cunosc ura! V-o simt de mult... Dar cu cetățenii Sectorului 5 ce aveți, măi?

De pe Tudor Vladimirescu pe 13 Septembrie și din Panduri până la poarta Cotrocenilor e ca-n cătunele abandonate! Și e urât, domnule Primar General! Pe traseul ăsta circulat de milioane de oameni zilnic, vara trecută s-au uscat fânul și buruienile și mărăcinii! Și pentru că sunt la noi în casă, dar le administrați dumneavoastră, NOI, Comunitatea, nu putem da o coasă! Că am cheltui nejustificat bani publici! Și ne-ar trage Curtea de Conturi și de urechi și de suflete.

"Uite, v-am cules flori sălbatice"

De ce vă bateți joc de Sectorul 5? Uite, v-am cules flori sălbatice din patratiile care vă aparțin în acte, domnule primar! Am găsit și mușețel și mac și gălbenele... Și vi le-am prins în buchet! Că sunt medicinaleși fac bine... V-am lăsat buchetul la poartă! Poate va alunga ranchiuna ce mi-o purtați și vă faceți datoria față de comunitatea Sectorului 5! Că și din impozitele lor primiți leafa! Și dumneavoastră și consilierii municipali și ALPAB și tot angajatul la stat! Faceți-va datoria de primar, vă rog! Că dumneavoastra aveți putere! Că Dumnezeu vede și ține minte! Și binele făcut se întoarce! Și, Slavă Tatălui, aveți nevoie de bine în viață", a scris primarul Cristian Popescu Piedone pe Facebook.

Mizerie de nedescris în parcurile din Bucureşti

”Este o mizerie de nedescris în parcurile din Sectorul 1. Unele sunt în administrarea Primăriei Generale, altele în cadrul Primăriei Sectorului 1 (...) Sunt gunoaie peste tot. Nu se mai îngrijește spațiul verde absolut deloc. Și pe aleile principale este o mizerie de nedescris, copaci căzuți, coșuri de gunoi rupte, aruncate peste tot (...) Ce promenadă să faci? Aici trebuie să te pregătești bine pentru că te întâlneșt cu un șarpe, un șobolan (...)

Este o mare bătaie de joc. Prima mare problemă de la care plecăm, în ceea ce îi privește pe Nicușor Dan și pe Clotilde Armand, dar cred că este și cazul primarului de la Sectorul 2, este că oamenii aceștia nu ies pe stradă. Ei merg acolo, în jurul primăriei, și poate se mai plimbă pe trei străzi ca să facă niște poze, dar dacă tu nu cobori real în stradă să vezi cum arată un parc?! Domnul Nicușor Dan habar nu avea în ce hal arăta Cișmigiul (...)

”Niciodată nu a existat o asemenea mizerie în București și în parcurile din București. De asemenea, Parcul Kiseleff arată îngrozitor. Pozele pe care le vedem arată destul de bine, sunt făcute profesionist, nu pare că e atât de îngrozitor, dar în momentul când începi să mergi prin parc și pe marginea lacului...Din punctul meu de vedere, cine se ocupă de salba de lacuri, ALPAAB, nu se ocupă absolut deloc.”, a spus Ioana Constantin, la DCNews TV.

