Pericol iminent într-un cimitir din Cluj! Vârstnic, strivit de o cruce din beton, internat în stare gravă la ATI. Fiul bărbatului: Vreau să trag un mare semnal de alarmă - Galerie foto

În timp ce se afla lângă mormântul apropiaților care au trecut la cele veșnice, să le pună o floare și o lumânare, în cimitirul Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca, în contextul Luminației, Zilei Morților, o cruce mare de beton, care cântărește zeci de kilograme, s-a desprins și a căzut peste el.

Cum s-a întâmplat incidentul

Călin Rus, fiul acestuia, ne-a mărturisit cum s-a întâmplat incidentul, care, se pare, nu este primul de acest fel. De-a lungul timpului, și alți oameni, printre care și copii, ar fi fost loviți de crucile de beton care par că se desprind și la cea mai mică adiere de vânt. Bărbatul vrea să tragă un semnal de alarmă.

Semnal de alarmă! ”Este un pericol iminent de a se întâmpla noi tragedii!”

”În timp ce curățam și aranjam mormântul bunicului, cu ocazia Luminației, am auzit cum s-a desprins crucea și a căzut peste tata, Iosif Rus, în vârstă de 86 de ani, aflat la 2 metri de mine. Am sunat imediat la 112, medicii ajunși la fața locului și au constatat gravitatea situației. Tata a fost transportat la spital, fiind internat în stare gravă la Terapie Intensivă. A suferit o ruptură de bazin. De asemenea, are fracturi la coastele inferioare și fractură de disc.

Vreau să trag un mare semnal de alarmă! Foarte multe cruci din cimitir sunt șubrede. Atenție mare dacă mergeți cu copii sau venerabili vârstnici în cimitir! Este un pericol iminent de a se întâmpla noi tragedii! Ieri am observat faptul că locul unde s-a petrecut incidentul a fost înconjurat cu bandă roșie, iar crucea era căzută. Aș dori să sesizez organele statului pentru a afla cine este efectiv responsabil de întreținerea mormântului, dacă este vorba despre o instituție publică sau o persoană individuală”, a declarat Călin Rus, pentru DC News.

Femeie moartă în septembrie 2023, după ce o altă cruce de mormânt din același cimitir a căzut peste ea

Amintim faptul că o femeie de 45 de ani a murit la mijlocul lunii septembrie 2023, după ce o cruce a căzut peste ea, tot în cimitirul din cartierul Mănăştur al municipiului Cluj-Napoca.



"Pompierii din cadrul Detaşamentului 2 Cluj-Napoca desfăşoară în aceste momente o intervenţie în cimitirul din cartierul Mănăştur, unde o cruce a căzut peste o persoană. Victima a fost scoasă de sub cruce de către pompieri, prezentând leziuni incompatibile cu viaţa. Mai exact, este vorba despre o femeie de aproximativ 45 de ani", transmitea ISU Cluj, la vremea respectivă.

Între timp, clujenii nu au altă soluție decât să aștepte ca cineva să ia atitudine, astfel încât aceste tragedii să nu se mai producă.

