Partizanii ruși și ceceni anunță că ar fi eliberat două sate din Federația Rusă / video

Forțele insurgente cecene care luptă de partea opozanților ruși au intrat ieri în satul Gorkovski din regiunea Belgorod, care ar fi fost - cel puțin parțial - eliberat, au anunțat acestea. O filmare apărută ieri arată unități care se plimbă în apropierea școlii de învățământ secundar din localitate.

Chechen insurgent forces -fighting on the side of the Russian volunteers- inside Gorkovsky, which was -at least partially- liberated two days ago. The footage claimed to be yesterday, shows units walking near the school of secondary education. pic.twitter.com/RHohdaiuGS