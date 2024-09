Paradoxul românesc. "La 35 de ani după Revoluţie, totul e de făcut"

"Teme esenţiale, cum ar fi recursul la identitate naţională, patriotism, la valori naţionale, nu trebuie abandonate şi lăsate doar în seama unora care se hrănesc din aşa ceva. Patriotismul în secolul XXI înseamnă competenţă, nu doar discurs, nu doar retorică, nu doar lozincă. Fără limbaj de lemn!

A spus dl Valentin Preda (n.r Preşedintele Bursei Române de Afaceri) că nu ştie nimeni ce e de făcut. Înseamnă că totul e de făcut. E un paradox, paradoxul românesc, că la 35 de ani după Revoluţie totul e de făcut. Sau înseamnă că e un fenomen mai complex prin care au trecut şi alte ţări. Suntem beneficiarii, cu bune şi cu rele, apartenenţei noastre la UE. România are un alt statut. Şi trecem printr-o situaţie similară altor ţări europene. E un fenomen cu care s-au confruntat şi grecii, şi portughezii, şi spaniolii. Acele ţări care acum au comunităţi importante de români", a declarat Ionuţ Vulpescu în cadrul dezbaterii "România are nevoie de tine - implică-te".

"Mă uitam pe un sondaj relativ recent. Deşi România are o situaţie economică superioară anilor anteriori, foarte mulţi tineri vor să plece. Chiar din zone avantajate. Ar trebui să ne întrebăm de ce. Poate nu e ceva în regulă la mentalitatea locului. E drept, trebuie să facem mai mult în zona serviciilor publice, în educaţie şi sănătate.

Până la urmă, e ca în viaţă, e chestiune de încredere. E veche sintagma celor două Românii. Ea se referea la România urbană vs România rurală sau la România Ardealului vs România vechiului regat. Nu ar trebui să intrăm şi în România din ţară şi cea din afara graniţelor, pentru că am crea o polemică. Este activată şi deturnată politic mai cu seamă când sunt alegeri prezidenţiale. Hai să vedem cum facem să nu mai împrăştiem aceste două Românii", a declarat Ionuţ Vulpescu în cadrul dezbaterii "România are nevoie de tine - implică-te", organizată de DC Media Group.

