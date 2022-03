Invitat la DC News, Mario de Mezzo a făcut câteva remarci, după creșterea prețului la combustibil:

„Bucureștiul a crescut foarte mult ca populație, dar infrastructura a rămas aceeași. Nu vedem bulevarde extinse, iar noi știm cel mai bine cum e traficul în București și cum ne luptăm cu el. Chiar mă gândeam, zilele trecute, sper să nu sune foarte cinic ce zic, dar toată lumea se plânge că este 8 lei litrul de combustibil, însă în București se merge bară la bară. Toată lumea e în mașină. Parcă e un paradox! Cu cât crește prețul la combustibil, cu atât sunt mai multe mașini“, a spus Mario de Mezzo.

„Ceea ce nu s-a întâmplat în criza din 2009-2010. Atunci se golise orașul“, a adăugat val Vâlcu.

„Acum, uită-te, toate mașinile au devenit foarte accesibile. Cu 1.500-2.000 de euro îți cumperi o mașină (...), prețul combustibilului a crescut, dar cu toate astea mergi bară la bară. Ne punem acum în mașină, la o oră la care nu ar trebui să fie traficul aglomerat, și o să vezi că mergem bară la bară pe tot Bulevardul Kisselef și pe Calea Victoriei.“, a completat Mario de Mezzo.

Patronul benzinăriei MOL din Beiuș ”se DISTRA că amenda e prea mică”, spune șeful ANPC. ”Și are dreptate” afirmă Mierlea. Ce uită autoritățile și consumatorii

Amendat de ANPC, patronul din Beiuș ar fi spus că amenda este prea mică, în comparație cu veniturile înregistrate. ”Și are dreptate că este prea mică” spune Sorin Mierlea, președintele InfoCons, la B1TV.

Daniel Degău este patronul firmei partenere MOL din Beiuș. El a majorat în trei rânduri prețul la pompă. ”Dimineaţa am vândut cu 10 bani peste Petrom din Beiuş. Pe la ora 12, când am aflat preţul din ziua respectivă de la MOL şi că a doua zi va fi 10 lei, am ridicat preţul la 9 lei. Apoi, când lumea a început să facă circ şi să-mi ducă marfa, numai s-o ducă, am făcut-o şi mai mult, de 11 lei. Eu am început, recunosc, am fost primul în ţara asta care a pus preţul de 11 lei, ca să plece la alţii, să nu mă lase cu rezervoarele goale. Ştiți ce a fost în Beiuş? Erau 4 echipaje de Poliţie care dirijau circulaţia, coada de la Tribunal (centrul municipiului, n.r.) până la staţia de benzină (la intrarea în Beiuş, dinspre Oradea, n.r.). Românii s-au pus la coadă cu butoaie, cu canistre, cu pungi, cu plase, cu de toate", a declarat Degău, pentru Bihoreanul. El a afirmat că oamenii ştiau deja, de dimineaţă, ”că se ridică preţul şi că nu este marfă” (citește continuarea AICI).

