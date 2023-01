Paradox guvernamental. Românii nu scapă de "dosarul cu şină". Ce acte trebuie să depună cei care vor bani de la stat pentru panouri fotovoltaice

Românii care vor să acceseze fondurile din programul Casa Eficientă vor fi nevoiţi să depună un dosar plin de documente, deşi la începutul acestui an s-a spus că România va renunţa la "dosarul cu şină".

"Una dintre problemele importante şi obiectivele asumate la nivelul Guvernului este cea legată de gestionare a crizei energetice. Au fost întreprinse o serie de de măsuri, iar una dintre ele este cea care vizează instalarea de panouri fotovoltaice la nivelul gospodăriilor individuale. Am discutat cu domnul ministru Tánczos care ar putea să fie măsurile pe care le putem lua la nivelul Guvernului, astfel încât să asigurăm accesul cât mai multor oameni, cât mai multor gospodării, la acest program. Avem fondurile necesare şi în acest sens putem să ridicăm până la trei miliarde de lei suma alocată pentru acest pentru acest proiect şi, în felul acesta, am înţeles că discutăm de aproximativ 150.000 de gospodării care pot să acceseze programul", a precizat Nicolae Ciucă la începutul şedinţei de Guvern.

Ministrul Mediului spune că românii trebuie să demonstreze că nu au datorii la stat. Deşi statul are aceste informaţii deja

"În cadrul acestui buget, din fondurile GES, gaze cu efect de seră, am alocat o sumă de trei miliarde de lei pentru a finanţa programul Fotovoltaice, Casa eficientă fotovoltaic, pentru a ajunge la cel puţin 150.000 de beneficiari în 2023. Anul trecut, în decembrie, am finalizat evaluarea dosarelor depuse. Sunt 40.000 de gospodării care deja beneficiază de o asemenea finanţare şi de la această cifră de 40.000 putem ajunge în 2023 la 150.000 de beneficiari. Pe de-o parte, folosind acest buget minim de trei miliarde de lei. Dar...", a declarat Tanczos Barna.

"Numai puţin! Discutăm de 150.000, excluzându-i pe cei 40.000", a intervenit Nicolae Ciucă.

"Da, în afară de cei 40.000, anul acesta mai încă 150.000 şi, pe de-o parte, folosind bugetul majorat, cât şi procedura simplificată în care reducem la minim numărul de documente necesare pentru aplicanţi. Va fi nevoie de carte de identitate, extras de carte funciară, dovada că persoana beneficiară nu are datorii la stat sau la bugetul local şi, la sfârşitul instalării sistemului fotovoltaic, de certificatul de racordare, calitate de prosumator, practic şi cu aceste trei documente, plus dovada că n-are datorie la stat şi la bugetul local, poate să beneficieze de această finanţare. Preconizăm că pe 15 februarie, până pe 15 februarie, aprobăm bugetul AFM şi în luna martie putem începe programul pentru a sprijini gospodăriile în efortul lor de a deveni independenţi din punct de vedere energie electrică", a mai arătat ministrul.

Premierul vrea ca procesul birocratic să fie eficientizat.

"V-aş ruga, totuşi, să aveţi în vedere ceea ce am discutat şi am asumat la nivelul Guvernului, legat de simplificarea acestor proceduri de evitare a birocraţiei excesive, pentru ca procesul să poată să se deruleze oportun şi să nu mai ajungem ca finalul de an să fie cel în care aglomerăm toate aceste activităţi absolut birocratice şi nefolositoare. Nu ne ajută cu nimic, nici pe noi, nici pe cetăţeni", a intervenit din nou Nicolae Ciucă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News