Papa Francisc, despre durerea sa de genunchi: Știți de ce am nevoie? De puțină tequila - VIDEO

Papa Francisc a făcut o remarcă care a ajuns virală pe internet. Suveranul Pontif a glumit recent cu un grup de preoţi mexicani care l-au întrebat despre durerea lui cronică la genunchi, spunând că are nevoie de tequila, relatează Agerpres, citând AFP.

"Ştiţi de ce am nevoie pentru piciorul meu? De puţină tequila", a spus el, făcându-i să râdă pe ceilalți preoți.

Această conversaţie de câteva minute, filmată de unul dintre preoţii mexicani în timpul audienţei generale săptămânale a papei Francisc de miercurea trecută, a fost postată pe TikTok şi a devenit virală.

