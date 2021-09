Orban, atac la premierul Cîţu după scandalul din Guvern. BPN convocat fără acordul lui Orban, SMS la alibi despre revocarea lui Stelian Ion

Ludovic Orban s-a arătat îngrijorat de situația tensionată din coaliția de Guvernare și a făcut un apel ”apăsat”, atât către premier, cât și către USR-PLUS.

”Fac un apel apăsat, în primul rând către premierul Cîțu și către toți colegii mei din Partidul Național Liberal, să înțeleagă gravitatea momentului. Guvernarea presupune maturitate, presupune echilibru, presupune dialog, presupune respect față de partenerii de guvernare, dar în primul rând presupune responsabilitate față de cetățean. Nu putem din motive conjuncturale să aruncăm în aer unitatea coaliției. Fac un apel și către colegii din USR-PLUS să înțeleagă că nu este o soluție să pună presiune asupra Guvernului din care fac parte și să spună chiar că s-ar putea alia cu PSD. Nu pot să cred că vreuna dintre formațiunile politice din coaliție ar putea să se gândească măcar o secundă că s-ar putea bizui pe PSD. Tocmai din acest motiv ne-am unit în această coaliție ca să împiedicăm accesul la putere al PSD, indiferent dacă acest acces la putere este unul direct sau indirect”, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban.

Orban, intervenţie în scandalul din Guvern

Ludovic Orban a intervenit în scandalul iscat în Guvern, după ce premierul Florin Cîțu a vrut să pună pe ordinea de zi, ieri, proiectul "Anghel Saligny", lucru pe care USR PLUS l-a refuzat. Tot ieri, premierul l-a demis pe Stelian Ion, ministrul Justiției.

"După alegeri, în urma unor negocieri complicate, am reuşit formarea unei coaliţii care să scape România din ghearele PSD, o coaliție formată din PNL, USR PLUS şi UDMR, cu sprijinul grupului minorităţilor naţionale. Ne-am angajat la patru ani de pace politică, de muncă în folosul oamenilor, ne-am angajat la o guvernare competentă, performanta care să ducă la creşterea calităţii vieţii şi la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale romanilor. Suntem, astăzi, într-o situaţie politică din care nu are nimeni de câştigat, nici premierul Citu, nici USR PLUS şi nicio altă formaţiune politică din coaliţia de guvernare", a spus Ludovic Orban.

BPN, convocat fără acordul lui Orban

"Astăzi, fără să fiu informat, colegi de-ai mei au convocat Biroul Politic Național (BPN). A doua oară... ignorând președintele partidului și refuzând un dialog cu președintele partidului!

Am decis să nu particip la această ședință despre care nu am fost informat, nu am putut să verific îndeplinirea condițiilor statutare de convocare. Președintele partidului este garantul respectării statutului și atâta timp cât eu nu am toate informațiile necesare cu privire la convocarea unui for statutar al Partidului Național Liberal, nu pot să știu dacă el este statutar sau nu.

Doresc să convoc Biroul Politic Național al partidului, dar îmi doresc ca această convocare să permită participarea tuturor colegilor mei din BPN și mai ales, doresc ca până la convocarea BPN, să am o discuție cu premierul Cîțu și cu toți actorii implicați în această criză politică, astfel încât să degajăm o soluție care să ne permită o guvernare serioasă, responsabilă și performantă în continuare în această structură a Coaliției, care din punctul meu de vedere este singura Coaliție posibilă care poate să guverneze în interesul României (...)", a declarat acesta.

VEZI BPN al PNL, convocat fără acordul lui Orban. "Nu pot să ştiu dacă este statutar sau nu"

Demiterea lui Stelian Ion, anunţată prin SMS de Cîţu, "la alibi"

VEZI Cîţu i-a dat SMS lui Orban că îl demite pe Stelian Ion

Ludovic Orban susține că a fost informat, ieri, printr-un sms, despre demiterea lui Stelian Ion, cu puțin timp înainte ca premierul să anunțe revocarea din funcție a ministrului Justiției. Totodată, președintele PNL susține că va avea "o discuție foarte serioasă cu premierul Florin Cîțu", dar și o consultare cu liderii celorlalte partide din coaliție.

"Trebuie să am o discuție foarte serioasă cu premierul Florin Cîțu. Evident că trebuie să am o consultare mai largă cu fiecare dintre actorii politici, atât din PNL, cât și din coaliție. Nu cred că este bine să se ia decizii la cald, așa cum a fost decizia de azi noapte care a fost practic catalizată de propunerea de revocare a unui ministru.", a declarat Ludovic Orban în cadrul unei conferințe de presă.

Întrebat dacă a fost informat despre revocarea lui Stelian Ion, Ludovic Orban a răspuns: "Am primit un sms la 21:28, ieri, cu două minute înainte de declarație. Când vă spun, vă spun sigur că așa este. Sigur că premierul susține că m-a sunat. Nu am primit niciun apel de la premierul Florin Cîțu.

Nu cred că premierul trebuie să ia decizii fără să se consulte cu președintele PNL și mai ales decizii care pot să pună în pericol coaliția majoritară. Nu am fost informat despre introducerea pe ordinea de zi a OUG privind Anghel Saligny. Am fost informat la alibi, cu 2 minute înainte de propunerea de revocare a domnului ministru Ion Stelian.", a spus Ludovic Orban atunci când a fost întrebat de ce el nu participă la reuniunea BPN al PNL.