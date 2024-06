Bulai a fost în Turcia în vacanță. ”Am fost șocat de acest lucru”. Orașul despre care spune că e pur și simplu de nelocuit

Sociologul Alfred Bulai a povestit ce i s-a întâmplat atunci când a mers în vacanță în Kusadasi, un oraș mare, stațiune de pe coasta Mării Egee a Turciei, despre care spune că era de nelocuit în anii '80 deoarece până să se deschidă hoteluri acolo nu stătea nimeni.

"Grecia, față de Turcia spre exemplu, în Grecia e o civilizație acolo de 3-4 mii de ani, adică e bună vremea acolo, clar. În Turcia, Kusadasi, zona aia, a fost de nelocuit până în anii '80 pentru că nu e bună de locuit. S-a făcut turism, s-a super dezvoltat, am fost o singură dată și ca să-și dea lumea seama, deci acolo într-adevăr, nu poți să mergi pe nisip, frige, tati, deci nu, nu, eu sunt rezistent așa, dar nici nu se punea problema, numai cu papuci.

Alfred Bulai: Am fost șocat de acest lucru

Era ceva standard - 7 zile All Inclusive, acum mulți ani, într-adevăr. După vreo patru zile am văzut munții, erau la doi pași, adică cu alte cuvinte, în primele patru zile nu am văzut nimic.

Aparent părea senin, totul în regulă, vedeai orizontul și când am văzut din a patra zi că era probabil vremea mai ok, am văzut în dreapta mea ditamai munții, adică am fost șocat de acest lucru, pentru că atmosfera e non-stop de saună, nu e sănătos", a spus Alfred Bulai în cadrul emisiunii Nod în Papură.

