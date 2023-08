Opt din 10 români vor să îşi schimbe locul de muncă în următorul an

Aproape un sfert dintre angajaţii români (21%) intenţionează să rămână la actualul loc de muncă, în următorul an, în timp ce majoritatea este hotărâtă să facă o schimbare în carieră, relevă un studiu de specialitate realizat de o agenţie de PR, în colaborare cu o platformă de recrutare online.



Datele centralizate de MSL The Practice, parte din Publicis Groupe România, şi eJobs România, arată că o parte dintre respondenţi este deschisă să schimbe ceva, pentru că îşi doresc un loc de muncă în alt domeniu.



În ceea ce priveşte domeniul de activitate dorit, peste 40% dintre manageri şi-ar dori ca noul job să fie în acelaşi domeniu precum cel din prezent, în timp ce persoanele din categoria" blue collars" (muncitori) dovedesc cea mai mare deschidere către o schimbare a domeniului (40%). De asemenea, intenţia de a schimba locul de muncă este mai ridicată (peste 75%) în rândul angajaţilor din domeniile auto, HoReCa, Oil&Gas sau Retail, cea mai scăzută rată de fluctuaţie fiind în IT & C şi Media&Advertising, scrie Agerpres.

Ce factori duc la schimbarea locului de muncă





Potrivit sursei citate, în Top 3 factori ce determină schimbarea locului de muncă se află beneficiile salariale/atmosfera de lucru (6 din 10 români, mai mulţi decât cei care ar face o schimbare pentru un salariu mai bun în altă parte - 55%), stilul de management toxic (60%) plus atmosfera de lucru ostilă (58%), precum şi dorinţa de a avea un salariu mai mare este un factor important de schimbare a locului de muncă în principal pentru muncitori şi salariaţi fără funcţie de conducere.



Cercetarea de specialitate indică faptul că mare parte dintre şomeri (39%) stau în şomaj până la şase luni, după acest interval procentele scăzând considerabil. În plus, managerii sunt cei care schimbă cel mai rar angajatorii, pentru 36% dintre aceştia ultima schimbare de job fiind acum cinci ani. Durata medie de timp petrecută la acelaşi loc de muncă este de 2,5 ani.



Pentru 86% dintre angajaţii participanţi la studiu, salariul şi beneficiile oferite sunt principalele motive de alegere a unui angajator, dar în special pentru salariaţii fără funcţie de conducere, unde 90% dintre aceştia au ales ca motiv principal salariul şi beneficiile. Pe locul doi, cu 62%, se află echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală, cu o pondere mult mai importantă pentru manageri, cu 66%.



În acelaşi timp, atmosfera de lucru joacă şi ea un rol esenţial, cu 59% dintre angajaţi motivaţi de acest factor în alegerea unui angajator, fiind mai importantă decât posibilitatea de perfecţionare sau planul de carieră pentru majoritatea participanţilor la studiu. Cu toate acestea, managerii sunt mai motivaţi de posibilitatea de perfecţionare şi cultura organizaţională, faţă de celelalte categorii de angajaţi.

Românii vor atmosferă plăcută la muncă





De asemenea, pentru şapte din zece români, un stil de management transparent, bazat pe încredere şi fără presiune este principalul factor de creştere a loialităţii faţă de un angajator, cu o importanţă crescută pentru manageri (8 din 10). Atmosferă plăcută de lucru se află pe locul 2, cu 64%, iar creşterile salariale pe locul 3, cu 59%.



În acelaşi timp, echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală (65%), dar şi o creştere salarială (61%) reprezintă obiectivele profesionale pentru următorul an ale majorităţii participanţilor la studiu.



"În timp ce promovarea este un obiectiv preponderent întâlnit în rândul salariaţilor fără funcţie de conducere, managerii au ca obiectiv specific participarea la programe de training, coaching şi mentoring. Totodată, cei aflaţi în şomaj îşi doresc într-o măsură mai mare un program mai flexibil, pe lângă echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală", menţionează sursa citată.



Studiul "Ce îşi doresc românii de la locul de muncă" a fost realizat online, pe un eşantion format din 3.272 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, active pe piaţa muncii. Colectarea datelor a avut loc în perioada aprilie - mai 2023.



MSL The Practice este recunoscută pentru campaniile creative şi eficiente pe care le dezvoltă pentru clienţi dintr-o plajă largă de industrii, de la FMCG, Retail sau Consumer Electronics până la Banking, Healthcare, Energie, Telecomunicaţii, Curierat, Entertainment sau Tehnologie.



Lansată în 1999, eJobs este prima platformă de recrutare din România. Începând din anul 2012, este parte a grupului Ringier AG, compania internaţională de media localizată în Zurich, Elveţia.

