OMV Petrom a finalizat cu succes prima livrare de gaz natural lichefiat (GNL) din România

OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a efectuat prima livrare de GNL către Damen Shipyards Mangalia, cel mai mare șantier maritim din sud-estul Europei. Produsul a fost utilizat pentru alimentarea unei nave cu motoare care utilizează GNL. Este prima navă de acest tip construită în România, la Șantierul Naval Damen, din Mangalia.



Radu Căprău, membru al directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea Downstream Oil: „Sectorul transporturilor, care are un rol esențial pentru mobilitatea bunurilor și a oamenilor, este și unul dintre sectoarele în care sunt necesare măsuri eficiente și cuprinzătoare de reducere a emisiilor. OMV Petrom este și va continua să fie parte din soluție, cu un portofoliu mixt de produse care să răspundă nevoilor de mobilitate din țara noastră. Prima livrare de GNL din România este încă un pas pe care îl facem in extinderea ofertei de produse pentru transport cu emisii scăzute.”



Franck Neel, membru al directoratului OMV Petrom responsabil pentru activitatea Downstream Gas: „În contextul tranziției energetice, utilizarea GNL-ului în transport și industrie poate duce la o reducere semnificativă a emisiilor de carbon și a celor poluante. România are un potențial semnificativ de gaze naturale, iar valorificarea acestuia, inclusiv prin lichefiere, deschide noi orizonturi pentru economia românească și contribuie la obiectivele agendei climatice.”



Florin Spătaru, membru al Directoratului Damen Shipyards Mangalia: „Ne bucură colaborarea dintre doi lideri ai industriei din România și nu numai, care au făcut posibilă o premieră: este pentru prima dată când o astfel de navă este construită în România, iar acest lucru demonstrează că industria navală românească este capabilă să implementeze proiecte foarte complexe și inovatoare cu un înalt nivel tehnologic”.

***



Prima livrare de GNL din România, efectuată de OMV Petrom, a presupus coordonarea și gestionarea în premieră a unui proces complex în care au fost implicate mai multe companii partenere, in condițiile respectării tuturor măsurilor de siguranță. Acesta s-a concretizat în două transporturi separate a câte două autocisterne, care au alimentat rezervorul primei nave din România care funcționează pe bază de GNL.



Prin răcirea gazelor naturale la o temperatură de -160°C și prin lichefiere, acestea își reduc volumul de aproximativ 600 de ori comparativ cu volumul în stare gazoasă. Astfel, pot fi stocate și transportate în siguranță pe distanțe foarte lungi, cu un grad crescut de eficiență economică și energetică. Gazele naturale lichefiate reprezintă o alternativă de tranziție pentru un transport mai curat, în special pentru segmentele de transport ce pot fi mai greu decarbonate, precum transportul rutier greu de marfă și transportul naval. Prin utilizarea de GNL în transporturi, emisiile de CO2 scad cu 15%, cele de oxid de azot scad cu 50%, iar emisiile de particule grele scad cu 99%.



De asemenea, GNL nu generează emisii de sulf, respectând astfel cerințele stricte privind emisiile de sulf ale Organizației Maritime Internaționale.