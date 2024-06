Oamenii de știință susțin că durata zilelor pe Pământ este în creștere: Rotația nucleului interior al planetei noastre este de vină

Dacă vi se pare că zilele se lungesc mai mult ca oricând, s-ar putea să nu fie doar din cauza jobului plictisitor.

Nucleul metalic dens al Pământului se află acum înapoi în raport cu suprafața planetei, potrivit studiului unei echipe de la University of Southern California.

Analizând datele cutremurelor, aceștia au descoperit că nucleul interior a început să încetinească în jurul anului 2010 și că acum se deplasează înapoi, afectând subtil rotația Pământului în spațiu.

Cu toate acestea, nu vă așteptați să vă bucurați încă de mai multe ore din zi - deoarece cercetătorii spun că schimbarea va fi treptată.

Pământul este alcătuit din patru straturi majore: crusta, mantaua, nucleul exterior și nucleul interior.

Chiar în centrul planetei, la 4.800 km sub picioarele noastre, se află nucleul interior - o minge supraîncălzită de fier și nichel solid, de mărimea Lunii.

Deoarece nucleul exterior din jur este în întregime lichid, această sferă metalică densă este liberă să se rotească sub atracția câmpului magnetic al Pământului și sub influența gravitațională a straturilor exterioare.

Timp de ani de zile, mulți oameni de știință au crezut că nucleul interior se rotește mai repede decât suprafața Pământului.

Cu toate acestea, profesorul John Vidale, cercetător al Pământului la Universitatea din California de Sud, spune că nucleul a încetinit acum și a început să se deplaseze înapoi.

"Dansul nucleului interior ar putea fi chiar mai animat decât știm până acum

"Dansul nucleului interior ar putea fi chiar mai animat decât știm până acum", a declarat el.

Neavând nicio modalitate de a observa direct nucleul interior al Pământului, cercetătorii s-au bazat pe datele colectate în urma unor evenimente seismice.

În special, profesorul Vidale și coautorii săi s-au concentrat asupra evenimentelor numite cutremure repetate - evenimente seismice care se produc în același loc pentru a produce modele identice în înregistrări numite seismograme.

Pe lângă cele 121 de evenimente naturale înregistrate în jurul Insulelor din Sud, cercetătorii au folosit și evenimente umane, cum ar fi testele nucleare gemene sovietice dintre 1971 și 1974.

Pe măsură ce evenimentele seismice trimit unde de șoc prin Pământ, starea și localizarea fiecărui strat va schimba subtil forma undei pe care oamenii de știință o înregistrează.

Atunci când formele undelor repetate se potrivesc, acest lucru dezvăluie momentele în care nucleul interior se află exact în aceeași poziție în raport cu straturile exterioare ale Pământului.

"Când am văzut pentru prima dată seismogramele care indicau această schimbare, am fost uimit. Nucleul interior încetinise pentru prima dată în multe decenii"

Cercetătorii au descoperit seturi de seismograme în care se producea un cutremur repetitiv, se schimba potrivirea de unde și apoi se sincronizau din nou câțiva ani mai târziu.

De exemplu, datele au arătat că un cutremur înregistrat în martie 2003 a fost ușor diferit de un cutremur din 2009 în aceeași locație, dar identic cu unul înregistrat în 2020.

Acest lucru arată că nucleul interior s-a deplasat față de suprafață între 2003 și 2009, pentru ca în 2020 să revină în aceeași poziție.

Acest lucru înseamnă că nucleul interior trebuie să se fi rotit înainte în raport cu suprafața până la un moment dat în 2010, moment în care a încetinit și a început să se deplaseze înapoi.

Profesorul Vidale a declarat: "Când am văzut pentru prima dată seismogramele care indicau această schimbare, am fost uimit. Dar când am găsit alte două seturi de observații care semnalizau același model, rezultatul a fost inevitabil. Nucleul interior încetinise pentru prima dată în multe decenii".

Această încetinire ar putea fi cauzată de agitația miezului de fier lichid care generează câmpul magnetic al Pământului, precum și de tracțiunile gravitaționale din zonele neobișnuit de dense din mantaua terestră.

Deși efectele pe care le va avea acest fenomen sunt aproape imposibil de prezis, profesorul Vidale spune că ar putea schimba durata zilei, conform Daily Mail.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News