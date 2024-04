DC Media Group, sub egida Societății de ORL și Chirurgie Cervico-Facială, a organizat conferința ”Registrul Național de Implant Cohlear, o prioritate națională”.

„Autoadministrarea, implicarea civică sunt bune, dar, până la urmă, dacă nu există un registru atunci autoritatea statului nu intervine, pot avea loc abuzuri. (...) Voiam doar să îl întreb pe domnul deputat Marius-Constantin Budăi, ministru al Muncii într-o perioadă, despre costurile sociale ale neglijării acestui domeniu”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Eu vă mulțumesc că nu m-ați întrebat de costurile financiare. Nu că nu-s de la Ministerul de Finanțe, dar, din punctul meu de vedere, nu sunt importante. În primul rând, vreau să vă felicit pentru eveniment, DC Media Group pentru organizare. Eu vă spun ca un lucrător în asistență socială încă din anul 1995, bineînțeles, pe diferite etape și trepte ale erarhiei în cadrul asistenței sociale, orice problemă discutată și orice pas făcut înainte pentru o persoană cu dizabilități este important, în general, nu vorbim acum doar de copii, că sunt copii e și mai grav și trebuie și atenția și mai mare.

Angajarea persoanelor cu dizabilități

(...) Este clar și mi-a plăcut ceea ce ați spus cu un adult autonom. Noi dacă putem preîntâmpina acest lucru și îl putem rezolva acum, la o vârstă fragedă, este de obligația noastră s-o facem. Vă povestesc o mică întrebare din primul meu mandat, când am avut onoarea prima oară să fiu ministru al Muncii, când am organizat o bursă a locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități și m-a întrebat presa atunci câte persoane îmi doresc să se angajeze astăzi. Eu am spus: 'Pentru mine și dacă o singură persoană se angajează este foarte important'. Nu m-au înțeles colegii din presă atunci, dar le-am explicat. O persoană cu dizabilități stă în confortul ei din patru pereți făcuți și acolo stă, acolo își duce viață. Persoana aia cu dizabilități dacă este angajată, este scoasă de acolo și adusă în societate.

Budăi: Trebuie să o rezolvăm cât se va putea de repede

Ce facem cu chestia asta? Îi demonstrăm că el e util societății, dar mai facem un lucru, demonstrăm societății că avem nevoie de persoana respectivă și atunci, mai ales că o putem rezolva de la o vârstă fragedă, oricum s-ar numi el, registru, oricum vrem să-l numim, orice pas care poate să realizeze asta și de aia mă întorc și vă mulțumesc că nu m-ați întrebat de costurile financiare, spunea domnul profesor Cercel despre costurile financiare și presiunea pe care trebuie s-o punem pe Ministerul de Finanțe. Trebuie să o punem și trebuie să o rezolvăm cât se va putea de repede și cum, de-aia bănuiesc că suntem aici să discutăm, dar eu o iau ca obligație, iar ceea ce mi-ați spus de HIV, probabil cu Agenția Națională de Protecție a Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și cu Comisia Superioară cred că se poate rezolva într-un timp foarte scurt.

Sunt sigur și o cunosc pe doamna ministru de vreo 20 de ani. E deschisă la discuții, facem o discuție și vă spun că se fac lucruri, se pot face și nu cu acte normative foarte complicate. Fără să mă laud, sunt persoana care a făcut ca în România persoanele cu amputații să nu mai vină la comisia de încadrare în grad cu handicap”, a declarat Marius-Constantin Budăi, deputat și membru al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.

Urmărește conferința completă aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News