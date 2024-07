Conferința a produs unul dintre cele mai consistente seturi de rezultate din istoria științei. Timp de peste 60 de ani, cercetătorii au încercat să găsească o singură dovadă convingătoare care să susțină ideea că împărțim universul cu alte ființe inteligente. În ciuda acestor decenii de eforturi, ei nu au reușit să stabilească niciun fel de contact.

Însă vânătoarea de civilizații extraterestre ar putea intra într-o nouă eră, cred cercetătorii. Oamenii de știință din cadrul Breakthrough Listen, cel mai mare program de cercetare științifică din lume dedicat găsirii civilizațiilor extraterestre, afirmă că o serie de progrese tehnologice sunt pe cale să transforme căutarea vieții inteligente în cosmos.

Aceste inovații vor fi prezentate la conferința anuală a grupului, care va avea loc pentru prima dată în Regatul Unit, la Oxford, în această săptămână. Câteva sute de oameni de știință, de la astronomi la zoologi, sunt așteptați să participe.

Astronomul Steve Croft, cercetător în cadrul proiectului Breakthrough Listen, a declarat: "Există tehnologii uimitoare care sunt în curs de dezvoltare, cum ar fi construcția de noi telescoape uriașe în Chile, Africa și Australia, precum și dezvoltări în domeniul inteligenței artificiale. Acestea vor transforma modul în care vom căuta civilizații extraterestre."

Se așteaptă descoperirea a milioane de galaxii și stele noi - care pot găzduiască viață extraterestră

Printre aceste noi instrumente se numără Square Kilometre Array, alcătuit din sute de radiotelescoape care se construiesc în prezent în Africa de Sud și Australia, și Observatorul Vera Rubin care se construiește în Chile. Primul va deveni cel mai puternic instrument de radioastronomie din lume, în timp ce cel de-al doilea, cea mai mare cameră din lume, va fi capabil să realizeze imagini ale întregului cer vizibil la fiecare trei sau patru nopți și se așteaptă să contribuie la descoperirea a milioane de galaxii și stele noi.

Ambele instalații vor începe observațiile în următorii câțiva ani și ambele vor furniza date pentru Breakthrough Listen. Utilizarea inteligenței artificiale pentru a identifica dovezi ale existenței vieții extraterestre va da un plus de putere unor astfel de căutări, a adăugat Croft.

"Până acum, am fost limitați la căutarea semnalelor trimise în mod deliberat de extratereștri pentru a-și anunța existența. Noile tehnici vor fi atât de sensibile încât, pentru prima dată, vom putea detecta transmisiile neintenționate, spre deosebire de cele deliberate, și vom putea depista radare extraterestre sau emițătoare puternice - lucruri de acest gen", a copletat Croft.

Importanța de a putea detecta civilizațiile extraterestre din activitățile lor "de zi cu zi" este susținută de profesorul de astrofizică Adam Frank de la Universitatea Rochester din New York. "Prin căutarea semnăturilor activităților zilnice ale unei societăți extraterestre - o technosignature - construim seturi de instrumente complet noi pentru a găsi forme de viață inteligente", scrie el în noua sa carte, The Little Book of Aliens ("Mica Carte a Extratereștrilor").

Au fost sugerate tot felul de semnalmente tehnice ca indicatori ai prezenței civilizațiilor extraterestre, de la iluminatul artificial la poluarea atmosferică. Unii oameni de știință au sugerat chiar că civilizațiile extraterestre ar putea fi identificate prin panourile solare pe care le-au construit. Panourile solare absorb lumina vizibilă, dar reflectă puternic radiațiile ultraviolete și infraroșii, care ar putea fi detectate cu ajutorul unui telescop puternic.

Totuși, acest lucru ar fi posibil doar dacă o mare parte din suprafața unei planete ar fi acoperită cu ferme solare și dacă sute de ore de observare ar fi dedicate unei astfel de căutări, spune astrobiologul Lewis Dartnell, care scrie în ultima ediție a revistei Sky at Night a BBC, potrivit The Guardian.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News