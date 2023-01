O nouă carte povesteşte ultimele luni de viaţă ale lui Anne Frank

Se cunosc puține lucruri despre ce s-a întâmplat după ce Anne Frank a fost capturată de Gestapo (poliţia secretă de stat), dar o nouă carte reunește ultimele luni de viață ale unei țariste și ale familiei ei, notează Daly Mail,

Jurnalul ei remarcabil, convingător și bântuitor este una dintre cele mai semnificative cărți ale secolului XX. Se ştiu puține despre ceea ce s-a întâmplat cu Anne Frank după ce a fost târâtă din ascunzătoare de Gestapo în 1944 până acum.

O carte nouă și strălucitoare, After The Annex: Anne Frank, Auschwitz and Beyond, pune laolaltă ultimele luni de viață ale adolescentei și ale familiei sale.

S-a folosit de diferite mărturii pentru a scrie despre ultimele luni din viaţa lui Anne

Bazându-se pe mărturii împrăștiate în diverse arhive și publicații obscure, scriitorul Bas von Benda-Beckmann a produs cea mai cuprinzătoare și detaliată relatare a ultimelor zile ale lui în vârstă de 15 de ani publicate vreodată.

El dezvăluie povești oribile despre încercările unui prieten de a arunca pachete de alimente peste un gard de sârmă ghimpată la o Anne înfometată și înghețată. Pe lângă munca de pedepsire, i s-a dat să împartă bateriile vechi cu o daltă și un ciocan – și încercările tatălui ei de a-i face o slujbă de curățenie în toalete.

"Uită-te doar la acei doi tineri frumoși"

În mijlocul groazei, un prieten povestește că Anne ar petrece mult timp cu Peter van Pels, un adolescent a cărui familie s-a ascuns cu francii în anexa lor la Amsterdam. "Erau mereu împreună și îi spuneam adesea soțului meu: "Uită-te doar la acei doi tineri frumoși", a spus ea. La început era foarte palidă, dar fața ei blândă și expresivă era atât de atrăgătoare. Poate că nu ar trebui să spun că ochii Annei străluceau. Dar ei au strălucit, știi? Era fericită…”

Anne, care ar fi împlinit 93 de ani dacă ar fi fost în viață astăzi, și familia ei s-au ascuns de persecuția nazistă în anexă, în spatele unei biblioteci în casa lor din Amsterdam, timp de doi ani înainte de a fi prinsă, scrie Daily Mail.

