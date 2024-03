O nouă alertă cu bombă în Rusia. Un centru comercial din St. Petersburg a fost evacuat / video

Într-un centru comercial din orașul rusesc St. Petersburg a fost anunțată o alertă cu bombă. Bărbatul care a făcut anunțul s-ar afla deja în custodia poliției.

Între timp, toți civilii care se aflau în respectiva clădire au fost evacuați, iar în acest moment se află în afara oricărui pericol.

Reamintim că în urmă cu doar două zile, un mall din Moscova a fost atacat de mai mulți bărbați care au mitraliat și ucis peste 130 de persoane. Alte câteva sute de oameni au fost răniți. Atacatorii au și incendiat o sală de spectacole din interiorul centrului comercial.

⚡️ A shopping center in St. Petersburg is currently being evacuated



Firefighters, ambulances, and law enforcement are on the scene. No official statements have been released yet. pic.twitter.com/t8JMoanJsr