O franțuzoaică a cântat „Aș da zile de la mine" la Vocea României / video

Norig trăiește în Paris și cântă de 20 de ani. În cadrul ediției de aseară, 15 septembrie, a emisiunii Vocea României, franțuzoaica a dezvăluit că adoră să cânte în română, chiar dacă nu cunoaște limba. Aceasta a mai dezvăluit că este pentru prima dată când vine în România și că iubește muzica folclorică românească și cântăreții români.

Vizibil emoționată, aceasta a izbucnit în lacrimi atunci când Pavel Bartoș l-a invitat pe scenă pe maestrul Neluță Neagu.

Theo Rose nu a vrut să piardă această ocazie, așa că a mers pe scenă alături de Norig și de maestrul Neluță Neagu: „Mă alătur și eu, că asta e o ocazie unică, că nu se știe când mai avem ocazia să cântăm cu Neluță”.

Antrenorii au făcut tot posibilul pentru a o convinge pe Norig să îi aleagă, însă aceasta a hotărât să facă parte din echipa lui Tudor Chirilă.

„Povestea ta este impresionantă. Faptul că tu vii dintr-o altă țară, faptul că tu vii din Franța și cânți muzică lăutărească, îți place și ești atrasă de lucrul ăsta, pentru noi este foarte flatant. Eu, ca cetățean al țării mele, vreau să-ți mulțumesc!”, a spus Irina Rimes.

„Am fost judecată de multe ori, în țara mea, că îmi place muzica autentică. Îmi doresc tare, împreună cu ține, să descopăr mai mult despre asta și să să facem niște momente memorabile aici la Vocea României! Te rog tare, dă-mi șansa asta! Nu știu să vorbesc franceză, dar promit că ne vom descurca de minune!”, a spus Theo Rose.

„Toți vrem o șansă! Noi suntem un popor tânăr, cum spunea Eliade. Și este foarte important pentru cei de acasă, într-un moment mai greu pentru țara noastră, să vadă că valori vechi și importante muzicale sunt apreciate de către un cetățean al unui popor bătrân. Când ai cântat, mi-ai readus în cap ideea de cabaret. Mă gândesc de foarte mult timp că aș vrea să fac un cabaret. Cred că Bucureștiului îi lipsește un cabaret, care să fie de fapt o istorie a Bucureștiului de la 1900 până la 2000. Te-aș ruga să mă iei și pe mine în considerare”, a spus Tudor Chirilă la Vocea României.

„Am ascultat Gabi Luncă"

„Am ales Vocea României pentru că ador cântecele românești și am învățat să cânt în limba română în Franța, împreună cu muzicieni români. Am ascultat și discuri, am ascultat Gabi Luncă…Cânt de 20 de ani. Înainte de a deveni cântăreață, am fost creatoare de modă. Și într-o zi am văzut un film care se numește „Timpul țiganilor”, iar muzica acelui film m-a răvășit pe deplin și am decis să iau lecții de canto. Profesorul meu de canto mi-a dat niște discuri cu cântece românești, interpretate de către cântărețe românce, iar eu am început să-mi doresc să cânt acea muzică. Am descoperit artiste precum Gabi Luncă, Romica Puceanu, Paula Lincan, Neluță Neagu, Taraful Haiducilor și mulți alții.

Ador muzica românească. De fapt, am avut ocazia să cânt cântece românești în alte țări, la festivaluri din Columbia, din Anglia, din Anzi, Statele Unite sau Alaska. Mi s-a părut incredibil că oamenii din lumea întreagă iubesc cântecele românești, iubesc această muzică, pentru că este o muzică ce se împărtășește cu ceilalți, este o muzică care vorbește despre dragoste. Și chiar dacă oamenii nu înțeleg cuvintele, am văzut cu ochii mei în Anzi oameni care dansau pe cântece românești!”, a spus Norig la Vocea României, de pe PRO TV.

