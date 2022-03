O familie de pensionari din Sibiu, gest de umanitate pentru refugiații din Ucraina

O familie de pensionari din Sibiu a donat, prin ”Crucea Roșie”, o sumă impresionantă, pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina, notează Agerpres. Gestul, dar și donația în sine, fiind vorba de suma de 3.000 de lei, i-a impresonat pe cei de la ”Crucea Roșie”, care au precizat că de cele mai multe ori pensionarii sunt cei care vin și cer ajutor.

"În această dimineaţă (n.r. marţi), la noi, la Crucea Roşie a sosit o familie de pensionari din judeţul Sibiu, care ne-a impresionat incredibil. Au venit şi au donat o sumă considerabilă, 3.000 de lei, ceea ce pentru o familie de pensionari este mult şi au donat banii aceştia pentru refugiaţii din Ucraina, pentru cei care vor avea nevoie de ajutor. Mesajul lor a fost atât de simplu şi de clar: 'facem asta, pentru că trebuie să facem asta acum, fiecare din ce putem şi cât putem'. Ne-au lăsat fără cuvinte. De obicei suntem pregătiţi ca pensionarii care vin către noi să ne ceară ajutorul. Oamenii aceştia au venit şi ne-au donat, din puţinul lor, o sumă considerabilă şi ne-au impresionat profund şi le mulţumim. Nu au vrut să facem poze, nu au vrut să facem publicitate, dar ne-au impresionat foarte mult. Mulţumim mult!", a declarat directorul filialei "Crucea Roşie" din Sibiu, Raluca Morar.

Bani din desene pentru copiii din Ucraina

O studentă la Facultatea de Arte din Cluj a vândut o serie din desenele realizate, iar cu banii astfel obținuți va achiziționa produse pe care le va dona pentru copiii refugiați din Ucraina. ”Nu puteam sta indiferentă la ceea ce se întâmplă, iar acesta este modul prin care am putut să îi ajut pe cei ce trec prin trauma războiului”, ne-a declarat tânăra.

"Mi se face ruşine de faptul că mă consider rus"

“De mic mă consider rus. M-am născut în fostul URSS - la Chişinău. Mama este 100% ucraineancă, tata este jumate rus, jumate român. Sunt vorbitor nativ de limba rusă, am urmărit de mic canalele ruseşti, am vorbit rusa cu prietenii, vorbim rusă acasă. Am rude şi mulţi prieteni şi colegi chirurgi în Odesa şi Kiev. Ţin legătura cu ei. (...) Când mă uit la televiziunea naţională din Rusia, 1TV ( pervii canal) mi se face ruşine de faptul că mă consider rus. Se vorbeşte despre cum Rusia salvează refugiaţii ucrainieni loviţi de terorişti, despre cum armata rebelă din Ucraina atacă avioanele păcii de deasupra Kievului, ajutoare umanitare şi chiar şi interviuri cu ucrainieni care susţin că aşteaptă de la ruşi să îi salveze. Asta văd ruşii la TV. Ce trebuie făcut? De evitat un conflict militar major dar impuse cele mai aspre sancţiuni impotirva Rusiei şi a oligarhilor lor. Eşti oficial rus? papa! Vor suferi ruşîi? Categoric da. Merită asta? Categoric da, pentru că au ţinut la sân şi au sprijinit un dictator dement, un caz psihiatric paranoid ajuns la conducerea celei de-a doua putere militară din lume”, a scris medicul Mihail Pautov pe Facebook. (Citește mai mult AICI).

