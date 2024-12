Nou Guvern: PNL a anunțat ministerele: Hurezeanu, la Externe. Lista liberalilor - oficial

Astfel, potrivit acestuia, PNL va avea 6 portofolii:

Ministerul Afacerilor Interne - Cătălin Predoiu

Ministerul Afacerilor Externe - Emil Hurezeanu

Ministerul Energiei - Sebastian Burduja

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Mircea Fechet

Ministerul Investiților şi Proiectelor Europene - Marcel Boloș

Ministerul Educației - Daniel David

"Aceștia sunt colegii care ar urma să reprezinte Partidul Național Liberal în Guvernul care se va forma mâine. Am aprobat aceste nominalizări, am aprobat acordul de coaliție de principiu, vom avea un candidat unic la funcția de președinte și sperăm că, începând de mâine, noul Guvern care se va forma va gestiona cu chibzuință treburile țării și va lua măsurile necesare pentru o bună guvernare, în așa fel încât, pe de-o parte, să putem să intrăm cu echilibrele financiare în regulă în noul an și, așa cum am discutat și în programul de guvernare, să ia măsuri pentru un stat mai eficient, pentru reforme, dar și pentru continuarea dezvoltării țării noastre", a mai precizat Ilie Bolojan în conferința de presă.

