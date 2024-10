Noapte cu atacuri sângeroase. Şase oameni au murit în regiunea Odesa, Ucraina. Au picat bombe și într-o zonă industrială din Siria

Un atac rus cu rachete balistice a ucis şase persoane şi a rănit alte opt în regiunea de coastă Odesa, în sudul Ucrainei, potrivit autorităţilor, notează Agerpres.



"Atacul inamicului a făcut, din păcate, şase morţi şi opt răniţi, dintre care patru în stare gravă. Toate victimele sunt cetăţeni ucraineni", a declarat guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, pe Telegram.



Atacul a lovit o navă civilă de containere sub pavilion Panama, potrivit guvernatorului.



"Acesta este al treilea atac asupra unei nave civile în ultimele patru zile", a adăugat el.



Rusia a luat ca ţintă regiunea ucraineană de coastă Odesa pe tot parcursul războiului, lovind nave şi silozuri de cereale în ceea ce Kievul consideră o încercare ilegală de a-i distruge capacitatea de export.



Ucraina a fost unul dintre cei mai mari exportatori de cereale din lume înainte de invazia Rusiei din februarie 2022, dar atacurile repetate asupra porturilor şi instalaţiilor sale de depozitare i-au redus serios capacitatea.



Atacul are loc la două zile după ce o rachetă rusă a lovit o navă sub pavilion Palau în portul Odesa, omorând o persoană la bord, potrivit autorităţilor locale.

Atac "israelian" în regiunea Homs

Agenţia oficială siriană, SANA, a raportat joi dimineaţă un atac "israelian" vizând o zonă industrială din regiunea Homs, în centrul Siriei, a doua zi după un atac israelian în sudul ţării, potrivit AFP.



"Un atac israelian" a vizat o zonă industrială din oraşul Hassia, la aproximativ 30 de kilometri sud de oraşul Homs, a raportat SANA, citând "informaţii preliminare" conform cărora atacul ar fi vizat "o fabrică de automobile" şi a provocat pagube.



Citându-l pe şeful zonei industriale, SANA a precizat că "atacul aerian" a lovit, pe lângă fabrică, vehicule "încărcate cu materiale medicale şi ajutoare", provocând "un incendiu important".



De la izbucnirea războiului civil din Siria în 2011, Israelul a efectuat sute de raiduri în ţară, vizând armata siriană şi grupurile susţinute de Teheran, în special Hezbollah, desfăşurate în sprijinul forţelor guvernamentale.



Autorităţile israeliene rareori comentează aceste lovituri, dar afirmă că nu vor permite Republicii Islamice Iran, inamicul jurat al Israelului, să-şi extindă prezenţa în Siria.



Miercuri, SANA a transmis că un poliţist a fost ucis într-un bombardament israelian în zona Înălţimilor Golan, din care o parte din care este ocupată de Israel.



Armata israeliană a anunţat că a ucis un membru al Hezbollahului libanez în timpul acestei lovituri.



Marţi seara, un atac aerian israelian asupra cartierului Mazzé din Damasc a făcut şapte morţi, civili, potrivit Ministerului sirian al Apărării.



Miercuri, generalul Herzi Halevi, şeful de stat major al armatei israeliene, a promis că Israelul va continua să lovească 'fără răgaz' Hezbollah, mişcarea islamistă libaneză împotriva căreia Israelul a trecut la ofensivă în a doua jumătate a lunii septembrie, după aproape un an de război latent la frontiera israeliano-libaneză.

