Nicușor Halici, candidatul PSD la CJ Vrancea: Am votat pentru o dezvoltare coerentă, accelerată, corectă pentru toţi vrâncenii

'Am votat pentru o familie tradiţională, cu credinţă în Dumnezeu, am votat pentru o dezvoltare coerentă, accelerată, corectă pentru toţi vrâncenii. Am votat pentru acea moştenire primită de la străbunii noştri, pentru a o dezvolta şi a o multiplica cât mai frumos, cât mai mult, şi pentru a o putea preda după aceea urmaşilor noştri', a spus Nicuşor Halici. Acesta a transmis vrâncenilor 'să analizeze foarte atent ceea ce ştampilează'. 'Vrâncenilor le spun să analizeze foarte, foarte atent ceea ce ştampilează înainte de a veni în secţia de vot, pentru a nu mai repeta anumite sincope, anumite interese personale care au existat în decursul celor 34 de ani. (...) Votaţi-i pe cei care au apărat comunitatea, şi-au apărat neamul şi au pus umărul la dezvoltarea comunităţilor', a spus Halici. Nicuşor Halici a votat împreună cu soţia sa la secţia de vot organizată la Grădiniţa nr. 18 din Focşani, potrivit Agerpres.

