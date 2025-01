Nicușor Dan anunță tăierea unui miliard de lei din bugetul Primăriei Capitalei: Solicit Guvernului să nu blocheze dezvoltarea orașului

Update:

Vineri seară, primarul Nicușor Dan a anunțat pe Facebook că au fost alocați mult mai mulți bani la primăriile de sector, în timp ce Primăria Generală a Capitalei a pierdut un miliard de lei.

Primăriile de sector vor primi anul acesta nu de trei ori mai mult decât Primăria Capitalei, cum s-a întâmplat anul trecut, ci de cinci ori mai mult!

- În proiectul de buget pe 2025, împărțirea este așa: Primăria Capitalei primește din sumele colectate din impozitul pe venit 3,8 miliarde. După ce plătește subvențiile la termie și transportul în comun, Primăria Capitalei rămâne cu un buget de 1,5 miliarde.

- Primăriile de sector primesc 4,8 miliarde de lei de la bugetul de stat, la care se adaugă alte 3 miliarde din taxe și impozite locale. Rezultă un raport real de 1,5 la 8, adică de cinci ori mai mulți bani la primăriile de sector decât la Primăria Capitalei.

- Solicit Guvernului să nu blocheze dezvoltarea orașului, iar în ședința de mâine să modifice acest proiect de buget. Altfel, vom ajunge în situația în care vom avea bani doar pentru subvenții și cheltuieli curente, nu și pentru investiții.

- Dacă acest lucru nu se va întâmpla, mă adresez parlamentarilor de bună credință, în special parlamentarilor de București, să susțină un amendament la Legea bugetului de stat, care să respecte votul dat la referendum de bucureșteni.

În caz contrar, le solicit să conteste Legea bugetului național la Curtea Constituțională, pentru că există două decizii ale Curții (Hotărârea nr.2/2019 și Decizia 682/2012) care spun expres că voința exprimată prin referendum este obligatorie. O lege care nu respectă un referendum este neconstituțională.

#GuvernulConfiscaBaniiBucurestenilor #PSD-PNL-UDMRSfideazaVotulBucurestenilor“, a scris, pe Facebook, primarul Nicușor Dan.

Știrea inițială:

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, atrage atenţia că prin proiectul de buget elaborat de coaliţia de guvernare Primăria Capitalei ar urma să primească 4 miliarde de lei în 2025, o sumă cu un miliard de lei mai mică faţă de anul anterior, notează Agerpres.



Edilul general a adăugat că în 2024 cele două subvenţii pentru transport în comun şi termie s-au ridicat la 2,6 miliarde lei. În aceste condiţii, Primăriei Capitalei i-ar mai rămâne bani doar pentru cele două subvenţii şi pentru o serie de plăţi curente, dar nu îşi va mai permite "nicio investiţie".



Într-o conferinţă de presă susţinută vineri la sediul PMB, edilul general a cerut Guvernului să modifice proiectul de buget, astfel încât acesta să fie în acord cu "voinţa" exprimată de către bucureşteni la referendumul din 24 noiembrie, iar împărţirea banilor pentru Bucureşti să fie făcută de către Consiliul General, nu de către Parlament.



De asemenea, Nicuşor Dan a solicitat parlamentarilor "de bună credinţă" să voteze amendamentele care să transpună în legislaţie punctul de vedere exprimat de către bucureşteni la referendumul local.



"Solicit de asemenea parlamentarilor de bună credinţă să conteste legea bugetului naţional la Curtea Constituţională, pentru că există două decizii ale Curţii Constituţionale, hotărârea 2/2019 şi decizia 682/2012, în care CCR spune expres că voinţa exprimată într-un referendum este obligatorie. O lege care nu respectă un referendum este neconstituţională", a spus edilul general.



Nicuşor Dan a explicat că în anul 2024 s-au adunat 10 de miliarde de lei din impozitul pe venit colectat de la bucureşteni, iar din această sumă 5 miliarde de lei au ajuns la primăriile de sector, 4,7 miliarde de lei la PMB şi 300 de milioane la CJ Ilfov. De asemenea, prin taxe şi impozite locale s-au colectat aproximativ 3 miliarde de lei, iar acestea au ajuns la primăriile de sector.



"Deci noi am avut 4,7 miliarde. Primăriile de sector au avut 8 miliarde. Dacă veţi scădea din aceste 4,7 miliarde cele 2,6 pe care le-am dat pe cele două subvenţii, veţi vedea că primăriile de sector au avut 8 miliarde, iar noi am avut mai puţin de 2,5 miliarde. Pe proiectul de buget pe 2025, din cele 10 miliarde de la impozitul pe venit 3,8 miliarde ajung la PMB, 130 de milioane la CJ Ilfov, 4,8 miliarde la primăriile de sector şi 1,4 miliarde la bugetul de stat. Plătim 2,5 miliarde subvenţii şi rămânem cu 1,5 miliarde. Iar primăriile de sector au aproximativ 5 miliarde din impozit pe venit şi 3 miliarde din taxe şi impozite locale. Adică raportul real este de mai mult de cinci ori bani la primăriile de sector decât la PMB, în condiţiile în care noi avem mult mai multe atribuţii decât primăriile de sector", a spus el.



Nicuşor Dan a menţionat că în 2023 PMB a primit 6,2 miliarde lei din impozitele şi taxele bucureştenilor. În 2024, suma a scăzut la 5 miliarde, iar conform proiectului de buget în 2024 suma ar urma să se reducă şi mai mult, ajungând la 4 miliarde.



"Îmi cer scuze românilor că le-am transmis speranţa că partidele de la guvernare vor înţelege ceva din alegerile din 24 noiembrie. Proiectul de buget naţional, pus în dezbatere publică aseară, dovedeşte contrariul. Dovedeşte că puşculiţa de partid are întâietate. În urmă cu două luni, bucureştenii au votat printr-un vot covârşitor ca împărţirea banilor colectaţi de la bucureşteni să o facă Consiliul General, nu Parlamentul. Şi votul lor este ignorat în proiectul de buget. De ce au votat bucureştenii asta? Pentru că au văzut şi ei că nu este normal ca Primăria Generală să aibă nişte atribuţii mai mari pe chestiuni structurale - transport public, termoficare, mari lucrări de infrastructură, spitale - iar sectoarele să aibă atribuţii mai mici, dar să primească de trei ori mai mulţi bani decât primeşte Primăria Capitalei", a afirmat edilul general.

