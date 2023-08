Nicolae Păun, răspuns pentru Gheboasă după ce trapperul a zis că vrea să fie președinte la Partida Romilor

L-am întrebat pe Nicolae Păun, preşedintele Asociaţiei Partida Romilor „Pro-Europa”, cum comentează „dorința” lui Gheboasă.

„Nu îl cunosc pe acest tânăr, acum am auzit de el, în urma incidentului de la Untold. Deși apreciez faptul că și-a declarat etnia, el ca artist mai are mult până să ajungă la nivelul lui Connect-R. Pentru a fi președintele Partidei Romilor nu-ți trebuie abilități de rapper, îți trebuie multe alte calități. Cu toate acestea, dacă are de gând să se înscrie în Partida Romilor și împreună să organizăm o serie de spectacole caritabile pentru copiii instituționalizați, îl aștept cu drag”, a spus Nicolae Păun, preşedintele Asociaţiei Partidei Romilor „Pro-Europa”, pentru DC News.

„Cu privire la prestația tânărului Gheboasă, observ că acest nou curent muzical apărut pe piață este agreat de o bună parte din noua generație de adolescenți, așa cum am văzut pe imaginile de la Untold. Am văzut numeroși adolecenți care îi știau versurile și cântau cu el. Gheboasă intră pe aceeași linie de prestație muzicală cu artiștii de la BUG Mafia, La Familia și Paraziții, care folosesc același limbaj. Festivalul Untold, ca și celelalte festivaluri organizate în România, au ca scop partea comercială. Interesul organizatorilor e să aibă cât mai mulți spectatori și profit cât mai consistent. Cred că i s-a făcut o reclamă mult prea mare acestui act muzical”, a mai declarat Nicolae Păun.

Invitat în direct la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu, Gheboasă a spus că vrea să între în politică

„Am văzut că dumneavoastă aveți o legătură foarte strânsă cu domnul Victor Ponta. Mi-aș dori să-i spuneți că eu îmi doresc să ajung președinte la Partida Romilor. Dacă se poate cumva să facă tot posibilul să mă aducă în funcție, eu sunt de acord”, a zis Gheboasă, moment în care Victor Ciutacu i-a zis:

„Păi Ponta să te aducă șef și la Partida Romilor cred că este greu”.

„Sau vorbiți cu domnul Klaus Iohannis, cu cineva, vă rog frumos”, a continuat Gheboasă.

Partida Romilor „Pro-Europa”, asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990.

În perioada 2013-2016, asociația Partida Romilor „Pro-Europa” a implementat programul național „Totul pentru sănătate, totul pentru educație” care a urmărit, printre altele, creșterea numărului de copii romi înscriși la licee și facultăți pe locurile special alocate de Guvernul României în cadrul măsurilor afirmative pentru îmbunătățirea situației comunităților de romi, și să ofere adulților romi șansa să își reia studiile.

Nicolae Păun este un politician român de etnie romă, membru fondator al Partidei Romilor „Pro Europa” și deputat din partea acestui partid în Parlamentul României.

În legislatura 2000-2004, Nicolae Păun a fost deputat din partea partidei Romilor și președinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. În legislatura 2000-2004, Nicolae Păun a fost membru în grupul parlamentar de prietenie cu Republica Coasta de Fildeș. Nicolae Păun a fost reales și în legislaturile 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016.

