Nicolae Ciucă, răspuns despre candidatura la prezidențiale: în anumite condiții

Nicolae Ciucă a vorbit legătura dintre alegerile din 9 iunie și posibila sa candidatură la alegerile prezidențiale, în contextul în care recent panouri cu figura sa au fost expuse pe drumurile României, iar în spațiul public s-a vehiculat o copiere a modelului președintelui Klaus Iohannis, care își lansare o carte chiar înainte de anunțarea candidaturii din 2014.

”Am spus și voi repeta. Așteptăm rezultatul alegerilor (n.r. cele din 9 iunie), vedem care vor fi procentele acumulate de Partidul Național Liberal, care va fi încrederea pe care românii o vor acorda Partidului Național Liberal. Vom vedea care va fi rezultatul pe lista comună la europarlamentare, pentru că este un demers unic în politica alegerilor europarlamentare în interiorul Uniunii și apoi vom lua o decizie”, a declarat Nicolae Ciucă, președintele PNL, la Digi 24, întrebat dacă va candida la alegerile prezidențiale din septembrie.

De asemenea, șeful liberalilor a ținut să puncteze că ”este o chestiune care nu ține doar de vrerea unei persoane, ci ține de un mecanism care se derulează în interiorul partidului. Forurile partidului trebuie să decidă și apoi vom comunica oficial această decizie”.

Liliana Ruse, realizatoarea emisiunii Briefing, a afirmat că ”privind prin țară, pare că ați luat această decizie pentru că multe, foarte multe panouri cu dvs, care nu sunteți nici candidat nici la locale, nici la prezidențiale, însă panoul este centrat pe dvs”.

În acest sens, Nicolae Ciucă a precizat că ”este vorba despre panouri care promovează o carte ce urmează să apară, o carte în care mărturisesc tot ceea ce mi-au cerut oamenii când m-am întâlnit cu ei, pentru că este foarte greu să vorbești, să transmiți mesaje către oameni care au această curiozitate și este normal să o aibă la întâlnirile din țară și am considerat că fiind nou intrat în politică și existând această curiozitate, un demers de acest gen poate fi folositor. Nu cred că este vorba despre un panou electoral, este doar un panou pe care se vorbește despre o carte care urmează să apară”, a încercat Nicolae Ciucă să închidă subiectul.

Ciucă: Credem cu toți în coincidențe

Ciucă a fost întrebat dacă nu cumva urmează rețeta lui Klaus Iohannis: mai întâi lansarea unei cărți, iar apoi candidatura la alegerile prezidențiale.

”Le spun exact ce v-am spus și dvs acum. Aceasta este modalitatea prin care pot să las deschisă cunoașterea despre tot ceea ce s-a întâmplat cu mine de-a lungul vieții”, a mai spus Nicolae Ciucă.

La insistența lui Prelipceanu, legat de o ”posibilă coincidență”, liderul PNL și-a exprimat opinia în acest sens.

”Credem cu toți în coincidențe, mai mult sau mai puțin, în momentul de față aceasta a fost decizia”; a mai spus Ciucă.

De asemenea, a subliniat că posibila sa candidatură la alegerile prezidențiale va avea loc în anumite condiții, toate legate de alegerile de săptămâna viitoare.

”În condiția în care vom avea un scor în măsura muncii colegilor mei, a tuturor liderilor de filială din țară și a activului de partid, pe care l-am văzut în această perioadă foarte motivat, foarte unit, foarte determinat.

Sunt reacții pe care le-am constatat fără să am acea superficialitate de a ne autosugestiona că lucrurile se întâmplă altfel decât reacționează oamenii atunci când ne vedem cu ei. Și chestia aceasta ne încurajează. Am mers, pe de o parte să ne facem campanie, de cealaltă parte am vrut să le mulțumesc membrilor activului de partid pentru modul în care au strâns rândurile pentru o campanie foarte bună”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Acesta a precizat că speră la obținerea unui scor mare, deoarece ”așa cum arată sondajele, în momentul de față, PNL are un trend de creștere pentru că cetățenii au văzut foarte bine ceea ce s-a întâmplat sub administrațiile liberale”.

