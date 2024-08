Nicolae Ciucă a venit, în fața românilor, cu „În slujba țării”: Dedic această carte camarazilor mei, cărora le datorez tot ceea ce sunt

„În slujba țării. Dedic această carte camarazilor mei, cărora le datorez tot ceea ce sunt”, a citit Denise Rifai primele rânduri din cartea lui Nicolae Ciucă.

„Este o carte care nu reprezintă nimic altceva decât o autobiografie. Este vorba despre un dialog cât se poate de transparent și de sincer prin care nu intenționez nimic altceva decât să descopăr oamenilor cine am fost, cine sunt și ce vreau să fiu de aici înainte, ținând cont de faptul că am intrat de curând în politică, toată lumea spune că sunt un politician care nu am loc în filmul ăsta. De curând am spus că nici nu vreau să fiu din filmul ăsta, nici nu vreau să fiu din scenariul ăsta. Poate cineva scrie un scenariu nou și poate găsim și actori noi. Este o chestiune care ține de ceea ce vreau eu să le transmit românilor. Este vorba despre ceea ce cred eu că poate să se petreacă cu România în perioada următoare și cred că, odată cu apariția cărții, va fi un dialog cât se poate de onest, de transparent și de sincer cu oamenii”, a zis Nicolae Ciucă.

„Ultimul capitol este un capitol stilizat pe care l-am lucrat cu echipa mea, referitor la ce gândesc despre România și cum vrem noi să prezentăm acest program românilor, pentru că, într-adevăr, cei care vor aprecia sau nu acest program sunt cetățenii români”, a mai zis liderul PNL.

